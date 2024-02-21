مردم باید از نقش سالاری خود در موسم انتخابات استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان بعد از ظهر چهارشنبه در نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر اظهار کرد: انتخابات اصلی‌ترین میدان برای نقش مردم‌سالاری در نظام اسلامی است و مردم باید از این نقش خود در موسم انتخابات استفاده کنند.

وی با تاکید بر نقش اساسی اصحاب رسانه در ایام انتخابات افزود: تولید محتواهای رسانه‌ها می‌تواند حاکمیت مردم بر سرنوشت کشور را تسهیل کند که در این راستا از اصحاب رسانه و خبرنگاران تقاضا داریم برای برگزاری جشن بزرگ و ملی انتخابات به منزله کلاس ارتقا سواد سیاسی جامعه تلاش کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه اصحاب خبر باید با تبیین مضرات توهین و تخریب، برای ترویج گفتمان سالم انتخابات تلاش کنند، گفت: انتخابات، به موضوعی همه گیر تبدیل شده و همه افراد در عصر امروز با حضور در شبکه‌های اجتماعی، مطالبی را پسند می‌کنند و نسبت به مسائل مختلف، واکنش نشان می‌دهند.

اسلام پیله‌ور، مسئول بسیج رسانه استان اردبیل نیز در این جشنواره با اشاره به ارسال ۱۴۲۱ اثر به این جشنواره افزود: جشنواره ابوذر با هدف شناسایی استعدادها در افزایش تولید، ایجاد رقابت سالم، افزایش انگیزه و خودباوری اصحاب رسانه برگزار می‌شود که مهم‌ترین هدف کمک به توسعه و ظرفیت‌سازی در بین علاقه‌مندان به فعالیت‌های رسانه‌ای است.

سرهنگ جهانبخش عطایی، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز با بیان اینکه جشنواره ابوذر فرصتی برای تمامی افراد اهل فکر و اهل قلم است، گفت: رسانه‌ها امروز دیدگاه، چشم‌انداز و جریان ساز هر زمینه هستند و حرف اول را می‌زنند.

وی ادامه داد: روایت اول اخبار، بسیار حائز اهمیت است و به مثابه تاکتیک و تکنیک رسانه‌ای باید مدنظر خبرنگاران متعهد و انقلابی باشد و همچنین اهل فن باید به درست نویسی به جای درشت نویسی اهمیت ویژه ای قائل شوند.