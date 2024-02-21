به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری پس از شکست دو بر صفر تراکتور مقابل پرسپولیس در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال گفت: بازی خیلی سختی بود. تراکتور از ابتدا یارگیری نفر به نفر را در دستور داشت که کار را سخت کرد اما بازیکنانم راه فرار از این وضعیت را پیدا کردند.

سرمربی پرسپولیس افزود: ما عملکرد هدفمندی داشتیم که بدون توپ و همراه با توپ ایجاد موقعیت می کردیم‌. در نیمه اول هم موقعیت داشتیم که به گل برسیم اما به موفق به این کار نشدیم.

او ادامه داد: در نیمه دوم ابتدا بازی را کنترل کردیم و سپس به گل رسیدیم و در ادامه توانستیم بازی را حفظ کنیم. در ۱۵ دقیقه انتهایی، تراکتور فشار آورد و حتی می توانست بازی را مساوی کند. طبیعی بود ما عقب بکشیم و آنها ایجاد فرصت کنند.

ویه را درباره جای خالی هواداران در این دیدار تاکید کرد: خیلی خوب می شد هواداران هم در این بازی حاضر بودند اما مطمئنم از خانه هایشان بازی را دیده اند و از تیم خودشان راضی بوده اند. امیدوارم در بازی با ذوب آهن در اصفهان کنار ما باشند که خیلی مهم است.

سرمربی پرسپولیس در خصوص محرومیت علیرضا بیرانوند از بازی بعدی تاکید کرد: محدودیت جذب بازیکن داریم و الان هم پنج روز تا پایان پنجره نقل و انتقالات داریم. نمی خواهیم بازیکن جدید برای این اتفاق بگیریم‌. شاید بازیکن باتجربه برای کمک به تیم بگیریم اما الان هیچ تصمیمی نداریم.

او در خصوص اینکه آیا درخواستی برای جذب گلر دوم به باشگاه داده است اظهار داشت: از اول فصل دنبال دروازه بان باتجربه بودیم. آقا یحیی و مربی گلرها چنین درخواستی را داشتند اما گلر باتجربه پیدا نکردیم. ما فقط ۱۹ بازیکن بزرگسال می توانیم بگیریم. باز هم این موضوع را بررسی می کنیم تا اگر نکته ای بود رعایت کنیم.