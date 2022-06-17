انگلیس «جولیان آسانژ» را به آمریکا تحویل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات انگلیس اعلام کردند که دولت این کشور امروز جمعه با استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرده اند.

دولت انگلیس در بیانیه ای در این باره اعلام کرده است: در ۱۷ ژوئن و پس از بررسی توسط دادگاه بدوی و دادگاه عالی، دستور استرداد آقای جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. حق ۱۴ روزه درخواست تجدید نظر برای آقای آسانژ محفوظ است.

آسانژ در پی این تصمیم ممکن است درخواست تجدیدنظر را به دادگاه عالی لندن ارائه کند یا پرونده را به دادگاه عالی انگلیس ارسال کند. با این حال، اگر درخواست تجدیدنظر او رد شود، آسانژ باید ظرف ۲۸ روز به ایالات متحده مسترد شود.

قوه قضاییه انگلیس در ماه آوریل رسما به استرداد بنیانگذار ویکی لیکس به ایالات متحده چراغ سبز نشان داد. وی به اتهام جاسوسی با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.

پیشتر نیز دادگاه عالی وست مینیستر لندن در حکمی رسمی با استرداد جولیان به آمریکا، موافقت کرده بود.

آسانژ در سال ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از تارنمای ویکی‌لیکس، اسناد دیپلماتیک و نظامی طبقه‌بندی شده را درباره اقدامات آمریکا در بمباران عراق و افغانستان افشا کرد که برای دولت ایالات متحده شرم‌آور بود.

از آن زمان به بعد، آسانژ گرفتار پیگردهای قضایی بوده و اکنون با تلاش واشنگتن برای استرداد او از انگلیس به آمریکا مواجه است.

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته گروهی از پزشکان و روانشناسان در نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضع سلامتی بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که او ممکن است در زندان تلف شود.