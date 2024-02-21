سیدمحمد میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۱۰ شرکت کننده، ۲ هزار و ۳۳۳ داوطلب دکتری و ۴ هزار و ۵۴۰ داوطلب کارشناسی ارشد هستند.

وی با بیان اینکه آزمون‌های ارشد و دکتری در یک روز (جمعه ۴ اسفندماه ۱۴۰۲) برگزار می‌شود، گفت: آزمون دکترای ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در ۱۱۳ رشته گرایش و هفت گروه آزمایشی، عصر روز جمعه و آزمون کارشناسی ارشد در رشته‌های اصلی، (۷۱ رشته) در نوبت صبح و در رشته‌های شناور (۶۶ رشته) عصر روز جمعه ۴ اسفندماه برگزار خواهد شد.

میرحسینی ادامه داد: در کنکور امسال هزار و ۱۹۳ داوطلب زن و هزار و ۳۱۳ داوطلب مرد در مجموع ۲ هزار و ۵۰۶ نفر در مقطع دکتری و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ هزار و ۷۵۷ داوطلب زن و ۳ هزار و ۷۴۷ داوطلب مرد در مجموع ۸ هزار و ۵۰۴ نفر در هفت گروه آزمایشی علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، منابع طبیعی، هنر و زبان در استان یزد به رقابت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه امسال در استان علاوه بر شهر یزد در حوزه‌های اردکان و میبد هم آزمون ارشد و دکتری برگزار می‌شود، گفت: در شهر یزد، آزمون ارشد در نوبت صبح، علاوه بر دانشگاه یزد در دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، علم و هنر، دانشکده فنی شهید صدوقی و دو مدرسه از آموزش و پرورش نیز برگزار می‌شود.

میرحسینی تاکید کرد: حوزه امتحانی تمامی داوطلبان آزمون عصر روز جمعه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در شهر یزد، در محل دانشگاه یزد است.

وی گفت: محل برگزاری آزمون ارشد نوبت صبح خواهران، در سالن‌های غدیر، فجر و توحید و برادران در پردیس علوم به رقابت خواهند پرداخت. در آزمون کارشناسی ارشد نوبت عصر نیز داوطلبان در سالن فجر به رقابت خواهند پرداخت. عصر روز جمعه، داوطلبان زن در آزمون دکترا در سالن غدیر و توحید و داوطلبان مرد آزمون دکترا در پردیس علوم، به رقابت می‌پردازند.

میرحسینی تصریح کرد: کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار گرفته و داوطلبان می‌توانند آن را دریافت کنند.

وی یادآور شد: باجه رفع نقص نیز از روز چهارشنبه، دوم اسفندماه در دانشگاه یزد، ورودی دانش، روبه‌روی سالن فجر دایر است و داوطلبانی که برای چاپ کارت ورود به جلسه آزمون دچار مشکل شده اند، می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر و از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بعدازظهر به این مکان مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه داوطلبان باید یک ساعت قبل از شروع آزمون در سالن حضور داشته باشند، افزود: به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر عکس‌دار برای ورود به جلسه آزمون برای تمامی شرکت‌کنندگان الزامی و داشتن تلفن همراه و ماشین حساب در جلسه آزمون ممنوع است.