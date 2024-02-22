ثبت یک میلیون و ۵۴۸ هزار تردد ناوگان عمومی از جاده های مرکزی

محمد محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۶۰ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۷۷۹ تردد در جاده‌های ارتباطی استان مرکزی توسط ۷۰ دستگاه ترددشمار آنلاین به ثبت رسیده است.

وی افزود: ۱۹ درصد از ترددهای جاده‌ای سهم خودروهای سنگین و نیم درصد شامل اتوبوس‌های برون شهری است.

محسنی بیان کرد: تردد ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌های استان امسال یک میلیون و ۵۴۸ هزار و ۱۹۷ ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پنج درصد افزایش همراه بوده است.

وی گفت: در این بازه زمانی همچنین بیش از ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو در این مدت به استان وارد و بیش ۴۹ میلیون و ۸۱۸ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از خارج شده است.

محسنی ۳ محور پر تردد استان را به ترتیب محورهای اراک به سلفچگان، آزادراه ساوه به تهران و بزرگراه اراک به شازند عنوان کرد و افزود: تخلف تخطی از سرعت مجاز امسال در محورهای مواصلاتی استان برابر ۱۱ درصد بوده است.

معاون فنی و راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۶۱ درصد از خودروهای عبوری از محورهای شریانی استان مربوط به خودروهای غیر بومی و ۸۵ درصد از مجموع تخلفات تخطی از سرعت مجاز مربوط به خودروهای شخصی است.