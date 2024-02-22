تردد روان در محورهای چالوس و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای شمالی ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های پلور و زیار را گزارش شده است. تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

ضمناً محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران - شمال دارای بارش برف و باران و محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت دارای مه‌گرفتگی هستند.

این مرکز در اعلام آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها برای آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده‌های مهر ویلا، گلشهر و کمال شهر و نیز آزادراه قزوین - کرج- تهران محدوده‌های پل کردان و استاندارد و محور شهریار - تهران در برخی مقاطع را با ترافیک سنگین و برای آزادراه تهران - قم محدوده عوارضی تهران ترافیک نیمه سنگین را گزارش کرد.

آخرین وضعیت جوی نشان‌دهنده بارش پراکنده برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز و مازندران است.