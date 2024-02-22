نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف در ۶ شهرستان خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای نامزدهای مورد حمایت این شورا را در شش شهرستان استان خوزستان اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه‌ها در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر «ابراهیم متینیان»، در حوزه انتخابیه دزفول «عباس پاپی زاده» و در حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه و هندیجان «امیرحیات مقدم» معرفی شده‌اند.

همچنین «هاشم خنفری‌پور پور جعفری» در حوزه انتخابیه شادگان، «مصطفی مقامی» در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند و «مجید داغری» در حوزه انتخابیه دشت‌آزادگان و هویزه از نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف هستند.

در اطلاعیه روابط عمومی شورای ائتلاف آمده است که این افراد پس از طی مراحل چهارگانه فرآیند ابلاغی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در شورای ائتلاف استان خوزستان و برگزاری جلسات مصاحبه با کاندیداها و مجامع عمومی در شهرستان، با معرفی اعضای کارگروه انتخابات ائتلاف نیروهای انقلاب استان خوزستان و تأیید نهایی توسط شورای مرکز انتخاب شده‌اند.