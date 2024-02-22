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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف در ۶ شهرستان خوزستان اعلام شد

نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف در ۶ شهرستان خوزستان اعلام شد

اهواز - نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شش شهرستان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای نامزدهای مورد حمایت این شورا را در شش شهرستان استان خوزستان اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه‌ها در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر «ابراهیم متینیان»، در حوزه انتخابیه دزفول «عباس پاپی زاده» و در حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه و هندیجان «امیرحیات مقدم» معرفی شده‌اند.

همچنین «هاشم خنفری‌پور پور جعفری» در حوزه انتخابیه شادگان، «مصطفی مقامی» در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند و «مجید داغری» در حوزه انتخابیه دشت‌آزادگان و هویزه از نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف هستند.

در اطلاعیه روابط عمومی شورای ائتلاف آمده است که این افراد پس از طی مراحل چهارگانه فرآیند ابلاغی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در شورای ائتلاف استان خوزستان و برگزاری جلسات مصاحبه با کاندیداها و مجامع عمومی در شهرستان، با معرفی اعضای کارگروه انتخابات ائتلاف نیروهای انقلاب استان خوزستان و تأیید نهایی توسط شورای مرکز انتخاب شده‌اند.

کد مطلب 6034683

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    نظرات

    • رضا IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      23 4
      پاسخ
      مردم خودشون عقل ندارن و ماندن شما بگین به کی رای بدین این توهین به شعور مردمه اخه هرکس خودش با کاراش و مسئولیتهاش نشون میده چقدر توان داره نه اینکه شورا بگه
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      18 0
      پاسخ
      خودمان هرجور دوست داشتیم رای میدیم و به شما ربط نداره بگید و منظورتان ‌یعنی به اینا رای بدیم
    • مجید محاوی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      15 5
      پاسخ
      من بازنشسته کارگریم رای نمیدم ....
      • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        5 14
        بدرک اجازه بده آدم فاسد بیاید که روزگارت بدتر بشود
    • neda IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      5 8
      پاسخ
      حتی اگررٱی اشتباه بدهیم لازمه درصحنه باشیم حتمارٱی خواهم داد
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      4 1
      پاسخ
      باسوادی موج میزنه خبرتون اشتباهه
    • ناظر امین IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      شورای ایتلاف می توانست جبهه ی خوبی برای هم افزایی نیروهای انقلابی باشد اما ۱-بدلیل فقدان گفتمان 2- بدلیل فقدان افراد با شاخص های حد اکثری در راس و در استان و شهرستانها همچنین 3-بدلیل نتیجه محوری و شرط بندی روی اسب برنده 4-بدلیل تقسیم کیک پیروزی بین خودشان و... جایگاه مرجع بودن برای متدین از دست د
    • سار IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      یعنی اینا هم قسم شدن واعتلاف تشکیل دادن که قدرت توی مشت بگیرن پس شعور مردم کجاست؟؟؟؟
    • ناشناس IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      من به هیچ عنوان رای ن م ی د م مگه ۴۰ساله رای دادیم چیزی عوض شد فقط روز به روز بد بخت تر و بد بخت تر شدیم و هر روز سفره هامون کوچک و کوچک تر شد و هر روز شاهد اختلاس و دزدی موسولین شدیم بنده به دلیل این که مستاجر هستم و کار مند باز نشسته که حقوقم کفاف زندگی و کرایه خونه رو نمیده رای نمیدم

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