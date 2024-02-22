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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۵

احمد آل نعمه سرمربی تیم فوتبال فولاد شد

احمد آل نعمه سرمربی تیم فوتبال فولاد شد

با اعلام باشگاه فولاد خوزستان، احمد آل نعمه تا پایان فصل هدایت این تیم را در لیگ برتر فوتبال عهده دار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه فولاد خوزستان، پیرو شایعات مطرح شده در فضای مجازی، به اطلاع می‌رساند در روزهای گذشته تلاش‌های زیادی برای انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگسالان فولاد خوزستان انجام شده است.

باشگاه در این مسیر با گزینه‌های مورد تأیید هواداران مذاکراتی فشرده و طولانی داشت اما با وجود برخی توافقات صورت گرفته در نهایت این مذاکرات به عقد قرارداد منجر نشد و نافرجام ماند.

با توجه به خواسته هواداران عزیز، مبنی بر انتخاب یک سرمربی با رزومه مناسب و در شأن باشگاه بزرگ فولاد خوزستان و با علم به اینکه چنین انتخابی در بازه زمانی فعلی امکان‌پذیر نیست، مدیریت باشگاه تصمیم بر ادامه فعالیت با کادر فنی خوزستانی به رهبری احمد آل‌نعمه اتخاذ کرده است.

باشگاه فولاد خوزستان در شرایط حساس کنونی به سمت هواداران شریف خود دست یاری دراز می‌کند؛ بدیهی است که بازگشت به دوران پرافتخار بدون همدلی و اعتماد متقابل حاصل نخواهد شد.

کد مطلب 6034697
بهنام روان پاک

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