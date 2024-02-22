بازدید دادستان تهران از انبارهای مرکزی اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر روز گذشته علی صالحی دادستان تهران به همراه جمعی از معاونین و مدیران استانی از انبارهای مرکزی مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران بازدید کرد.

وی در مورد اهداف این بازدید عنوان کرد: به منظور جامه عمل پوشاندن به منویات ریاست قوه قضائیه دایر بر بازدیدهای دوره‌ای منظم، صیانت از حقوق عامه و تسریع در تعیین تکلیف کالاها این بازدید صورت پذیرفت.

دادستان تهران افزود: با توجه به مشکلات موجود در مدیریت اموال تملیکی استان از جمله فقدان فضای کافی، تجهیزات انبارداری و ارتباط سامانه‌ای بین دستگاهی، دستورات لازم در خصوص حل این مشکلات خطاب به مدیران حاضر صادر و مقرر گردید مکاتبات لازم از ناحیه دادستانی تهران با مسئولان امر نیز صورت پذیرد.

صالحی ضمن بازدید قفسه به قفسه کالاها عنوان کرد: علی‌رغم خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و نظم دهی نسبی انبارش کالاها، مشخص نبودن وضعیت تعیین تکلیف تعدادی از کالاها و رسوب آن‌ها از عمده مشکلات مشهود موجود است.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود مقادیری از کالاهایی که حکم برائت مالکین صادر، لیکن ایشان جهت تحویل مراجعه نکرده‌اند دستور اعطای مهلت ۱۰ روزه و ابلاغ به مالکین جهت مراجعه صادر تا در صورت عدم حضور و استرداد، کالا در فرایند اداری تعیین تکلیف قرار گیرد.

دادستان تهران بیان داشت: همچنین مقرر شد به منظور جلوگیری از رسوب و تضییع کالاهای بلاتکلیف موجود، کارگروهی با حضور مدیران تعزیرات حکومتی، مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و معاونین دادستان تشکیل و تصمیمات لازم به منظور تعیین تکلیف اتخاذ شود.

وی عنوان کرد: به منظور تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاها، دستور استقرار نمایندگان گمرک و تعزیرات حکومتی تهران به منظور ارائه پاسخ استعلامات در محل مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت منظم، در روز معینی در هفته و افزایش بازدیدهای دوره‌ای معاونین دادستان صادر شد.

وی در ادامه خطاب به مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و معاونین وی، موارد لازم را در مورد لزوم افزایش قفسه‌بندی سوله‌ها و انتقال کالاهای موجود در فضای باز به اماکن مسقف و تسریع در فرایند تعیین تکلیف این کالاها، تذکر و دستورات لازم را صادر کرد.

همچنین در بازدید از انبار محل نگهداری کالاهای سلامت محور، به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از بازگشت کالاهای مشکوک از حیث سلامت به چرخه مصرف، بر لزوم استعلام قابلیت مصرف این قسم کالاها از بدو ورود به انبار و موکول نکردن انجام آزمایش به پس از صدور دستور فروش کالاها، تاکید کرد.

دادستان تهران در پایان ضمن تشکر از زحمات کلیه مسئولان اعلام کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری در مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ۱۶۲۰۰ ردیف کالا به ارزش ۶۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است که از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹ درصد و از حیث تعداد اقلام ۳۳ درصد افزایش را شاهد هستیم.