استاندار بوشهر: تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای تملیکی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با احسان عسکری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور اظهار کرد: استان بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده بندری، تجاری و گمرکی از جایگاه ویژه‌ای در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تجارت خارجی و مبادلات اقتصاد کشور برخوردار است.

وی افزود: از این رو همکاری و تعامل موثر، مثبت و سازنده میان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دستگاه‌های اجرایی، گمرکات و مجموعه مدیریت استان می‌تواند نقش مهمی در تسریع و تعیین تکلیف کالاها، کاهش رسوب کالاها در انبارها و افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا کند.

استاندار بوشهر با تشکر از اقدامات مدیریت این سازمان تصریح کرد: مدیریت سازمان با اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی، علیرغم وضعیت اضطرار و جنگ تحمیلی، ضمن حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، گام‌های موثری در جهت ساماندهی اموال تملیکی، انبارها و شفاف سازی فرایندها برداشته است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: انتظار می‌رود با استمرار این رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان، کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری و رسوب کالاها باشیم.

وی در ارتباط با وضعیت ساختمان مدیریت این سازمان در استان اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی تهاتر، می‌توان در رابطه با بهبود وضعیت ساختمانی و تبدیل به احسن مکان این اداره کل در استان، اقدامات مفید و موثری انجام داد و استانداری نیز آماده همکاری است.

در این دیدار، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز با تقدیر از حمایت و تعاملات مثبت مدیریت ارشد استان با سازمان، بر آمادگی مجموعه مدیریت سازمان جهت تسریع و تسهیل فرایندهای مرتبط با تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و ساختمان اداره کل، اعلام آمادگی کرد.