به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام برومند رازیانی ظهر پنج شنبه در نشست معرفتی و بصیرت سیاسی با موضوع جهاد تبیین که در سینما آزادی بیجار برگزار شد، به اهمیت انتخابات اشاره و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به همه کسانی که تریبون در اختیار دارند و مخاطبی دارند تاکید کرده تا مردم را به حضور در انتخابات دعوت کنند.

وی اعلام کرد: در فضایی که دشمن تلاش دارد تا هیچ روزنه روشنی را باقی نگذارد و نا امیدی را بر جامعه حاکم کند تا به اهداف خود برسد ما باید این روزنه‌ها را باز کنیم و خوبی مردم را به خود مردم نشان دهیم.

وی به لزوم مشارکت در انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: باید مردم را به حضور در انتخابات دعوت کنیم و در این میان آنچه که اهمیت دارد انتخاب آگاهانه است.

حجت الاسلام رازیانی خاطر نشان کرد: باید به مردم توضیح دهیم که راه تحول و تغییر از همین صندوق‌های رأی می‌گذرد و اینکه انتخاب باید اصلح باشد و با تحقیق و تفکر همراه باشد.

وی همچنین به اهمیت جهاد تبیین پرداخت و اظهار کرد: جهاد تبیین را نباید با تبیین اشتباه گرفت گاهی جهاد تبیین انجام می‌دهیم و گاهی نیز تنها تبیین می‌کنیم و اینها با هم تفاوت دارد.

وی افزود: به سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی که نگاه می‌کنیم ویژگی‌هایی را ایشان برای جهاد تبیین بیان می‌کنند که باید مورد توجه باشد.

تلاش مضاعف و جهد ویژگی جهاد تبیین است

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: اولین ویژگی جهاد تبیین تلاش مضاعف و جهد ویژه است و این کار و تلاش ویژه اگر نباشد جهاد تبیین صورت نمی‌گیرد.

حجت الاسلام رازیانی اعلام کرد: اگر جهاد و تلاش مضاعف تنها تلاش باشد جهاد تبیین نیست و تنها تلاش ویژه است.

وی ادامه داد: دومین ویژگی جهاد تبیین تفکر است یک تفکر ویژه که ببیند کجا باید قرار بگیرد و چه موضوعی باید به اولویت تبدیل شود و اینکه بدانیم چه چیزی اصل هست و چه چیزی نیست.

وی گفت: به عنوان مثال مسئله فلسطین و القصی موضوع و مسئله اول جهان اسلام بود و همه به آن می‌پرداختند اما اتفاقاتی رخ داد که به موضوع دوم و سوم تبدیل شد چرا که این موضوع اصل نبود بلکه اصل نبرد حق بر علیه باطل بود.

وی با تاکید بر اینکه تفکر و در جای درست قرار گرفتن اهمیت زیادی در جهاد تبیین دارد گفت: اگر تفکر در جای درست نباشد هرچه که فرد تلاش کند فایده‌ای ندارد.

رازیانی گفت: در جهاد تبیین طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی تخاصم بسیار مهم است تخاصم برای جایی است که فرد شب و روز تلاش می‌کند تا دشمن را نابود کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: دشمن ما تمام هستی و توان خود را به میدان آورده تا ما را از میدان به در کند و می‌طلبد در برابر این توطئه‌افکنی دشمن آگاه بود.

وی اضافه کرد: حضرت زینب (س) الگوی بسیار مناسبی در این زمینه هستند چرا که از همان ابتدای جوانی و پیش از ازدواج حلقه درس و مکتب ایشان برقرار بود و جلسات تفسیر متعددی داشتند و به نوعی سرآمد زنان اسلام از لحاظ علمی و دینی بود.

وی گفت: جهاد تبیین یعنی کار متفاوت انجام دادن و یعنی اینکه بر اساس اقتضای زمانی که در آن هستیم عمل کنیم و این نشان از اهمیت و پیچیده بودن جهاد تبیین دارد.

نیاز به علم لازمه جهاد تبیین است

حجت الاسلام رازیانی ادامه داد: در شرایطی که زمینه برای نارضایتی وجود دارد جهاد تبیین کار راحتی نیست و به همین علت به آن جهاد می‌گویند چرا که نیاز به علم و توان دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: در راستای جهاد تبیین باید دست از جان شست چرا که در مقابل دشمن می‌خواهیم بایستیم و مقابله کنیم.

وی به نگاه‌هایی که به جهاد تبیین وجود دارد اشاره کرد و بیان داشت: ما چند نوع نگاه به جهاد تبیین داریم گاهی نگاه ما امضایی است و تنها به دنبال تأیید هستیم و یکی از روش‌های ضایع کردن این راهبرد ارزشمند همین موضوع است.

وی تصریح کرد: نگاه تبیینی به جهاد تبیین نیز ضایع کننده جهاد تبیین است چرا که آنچه که باید اتفاق بیافتد در کلاس درس خانواده و در میان مخاطبان خاص است.

حجت الاسلام رازیانی تاکید کرد: جهاد تبیین فقط شرکت در کارگاه و کلاس‌های آموزشی نیست بلکه این تبیین جهاد تبیین است.

وی ابراز کرد: در واقع جهاد تبیین را شما معلمان باید انجام دهید و با مخاطبان خاص خود ارتباط بگیرید و گره‌های ذهنی افراد را باز کنید و این مصداق جهاد تبیین است.

حجت الاسلام رازیانی گفت: رویکرد بازتاب و پژواک از دیگر موضوعات ضایع کردن جهاد تبیین است که باید به آن پرداخته شود و همچنین صرفاً مطالبه از دولت داشتن یکی از مصداق‌های دیگر ضایع کردن جهاد تبیین است.