زریبافان: اُمناء شب گذشته به فهرست ۴۰ نفره رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زریبافان سخنگوی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (اُمناء)، گفت: شورای مرکزی ائتلاف امنا در راستای انتخاب نمایندگانِ در تراز نظام جمهوری اسلامی و مجلسی که باید در رأس امور باشد، تاکنون با بررسی حدود هزار کاندیدای تهران که از کانال‌های مختلف و معتبر معرفی شده اند و طی شش مرحله بررسی، بر اساس شاخص‌های ارزشی و با بررسی از طرق مختلف علمی و کاهش تدریجی تعداد، شب گذشته موفق شد به یک فهرست ۴۰ نفره برسد.

وی افزود: ان شاء الله امروز نیز، با بررسی اجمالی مجدد شرایط کاندیداهای مورد نظر سعی داریم فهرست ۳۰ نفره خود را تعیین و اعلام کنیم.