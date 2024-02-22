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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

زریبافان: اُمناء شب گذشته به فهرست ۴۰ نفره رسید

زریبافان: اُمناء شب گذشته به فهرست ۴۰ نفره رسید

سخنگوی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (اُمناء)، گفت: شورای مرکزی ائتلاف امنا در راستای انتخاب نمایندگانِ در تراز نظام جمهوری اسلامی، شب گذشته موفق شد به یک فهرست ۴۰ نفره برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زریبافان سخنگوی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (اُمناء)، گفت: شورای مرکزی ائتلاف امنا در راستای انتخاب نمایندگانِ در تراز نظام جمهوری اسلامی و مجلسی که باید در رأس امور باشد، تاکنون با بررسی حدود هزار کاندیدای تهران که از کانال‌های مختلف و معتبر معرفی شده اند و طی شش مرحله بررسی، بر اساس شاخص‌های ارزشی و با بررسی از طرق مختلف علمی و کاهش تدریجی تعداد، شب گذشته موفق شد به یک فهرست ۴۰ نفره برسد.

وی افزود: ان شاء الله امروز نیز، با بررسی اجمالی مجدد شرایط کاندیداهای مورد نظر سعی داریم فهرست ۳۰ نفره خود را تعیین و اعلام کنیم.

کد مطلب 6034764
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      کی میخواد رای بده دایی

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