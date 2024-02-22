به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: راهبرد جمع‌آوری گازهای همراه مشعل و مدیریت کربن از دو سال پیش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. با اجرای راهبرد جمع‌آوری گازهای همراه مشعل در گچساران، مارون، مسجدسلیمان و شرق اهواز ضمن صیانت از محیط زیست، بخشی از خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش تأمین خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به احیای برخی از طرح‌های نیمه‌تمام و متوقف صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: برخی از اقدام‌هایی که برای امید آفرینی و توسعه در مناطق انجام شده است، آغاز دوباره عملیات اجرایی طرح‌های پتروشیمی گلستان، زنجان و ابن‌سینای همدان است که از سال‌ها پیش متوقف شده بودند.

شاه میرزایی با تأکید بر لزوم حمایت از ساخت داخل، خواستار شتاب‌بخشی در انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز جهان با هدف خودکفایی شد و تأکید کرد: ما از تحریم استقبال نمی‌کنیم، اما شرایط دوران تحریم سبب شکوفایی نبوغ ایرانی‌ها شد و امروز با تکیه بر توان داخلی در حال توسعه و پیشرفت صنعت پتروشیمی هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان شرکتی پیشرو، راهبری کلان و تنظیم‌گری صنعت را برعهده دارد، گفت: بر مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان و ترسیم آینده توسعه، باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در کشور به‌سوی خودکفایی کامل و قطع واردات گام برداریم.

جلوگیری از هدر رفتن ۹۵ هزار تن هیدروژن در ستاره خلیج‌فارس

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه موافقت اصولی اجرای طرح آمونیاک شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس صادر شد، افزود: با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از هدر رفت ۹۵ هزار تن هیدروژن، ۴۵۰ هزار تن به ظرفیت تولید آمونیاک کشور افزوده خواهد شد.

شاه میرزایی ادامه داد: مجموع گاز مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی کمتر از ۸ درصد کل گاز مصرفی کشور است و این گاز باید به ارزش‌افزوده تبدیل شود و محصولات نهایی با هدف کاهش خام‌فروشی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش تولید شود.

وی به هدف‌گذاری انجام شده برای بومی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت اشاره کرد و گفت: تا پایان فعالیت دولت سیزدهم همه کاتالیست‌ها توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت‌های همکار داخلی‌سازی می‌شود و برای همیشه مشکل واحدهای تولیدی مرتفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خطاب به شرکت‌کنندگان در این نشست تخصصی گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که مردم از مسئولان مطالبه‌گر باشند و در این راستا همه مدیران و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده هرگونه حمایت و همکاری برای صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران هستند.