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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

مدیر کانون مساجد اردبیل:

۲ مادر قرآنی در طرح «لشگر فرشته‌ها» تجلیل شدند

۲ مادر قرآنی در طرح «لشگر فرشته‌ها» تجلیل شدند

اردبیل- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل گفت: ۲ مادر قرآنی در راستای اجرای طرح «لشگر فرشته‌ها» همزمان با برگزاری محفل بزرگ قرآنی «بچه‌های مسجد» تجلیل شدند.

مصطفی آمون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲ مادر قرآنی در راستای اجرای طرح «لشگر فرشته‌ها» همزمان با برگزاری محفل بزرگ قرآنی «بچه‌های مسجد» تجلیل شدند.

وی تصریح کرد: طرح «لشگر فرشته‌ها» با هدف تقدیر و تکریم از مادران قرآنی به عنوان عملیات ویژه در کانون‌های تخصصی خواهران اجرا می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل گفت: بیش از ۴۵ مادر قرآنی شناسایی شده‌اند که تاکنون بیش از ۱۲ مادران قرآنی در استان اردبیل تجلیل شده است.

آمون افزود: این طرح برای اولین بار در راستای تقدیر و تکریم از زحمات مادران خانواده که تلاش کرده‌اند فرزندان قرآنی تربیت کنند، اجرا و از زحمات چندین ساله آنها تجلیل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: استاد حاج عبدالحسن محمدپور و جمعی از قاریان برجسته استان و «محمد حبیب‌زاده» نفر اول مسابقات قرآنی «مدهامتان» در این پایگاه قرآنی به تلاوت آیاتی چند از کلام مجید پرداخت.

آمون اضافه کرد: رونمایی از سامانه اینترنتی «مدیریت جلسات تلاوت قرآن کریم در مساجد» و کتاب «سطرهای سرافراز» از دیگر بخش‌های این مراسم معنوی بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: جوایز ۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» نیز همزمان با این مراسم اهدا شد.

کد مطلب 6034783

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