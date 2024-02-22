به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اردشیر رستمی، مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ مرحله مزایده الکترونیکی در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پیش بینی شد که از اول سال تا الان ۳۳ مرحله آن برگزار شده است و مابقی تا پایان سال برگزار می‌شود. در این ۳۳ مرحله مزایده برگزار شده حدود ۹ هزار دسته کالایی عرضه و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این کالاها فروخته شد.

رستمی با اشاره به ارائه حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان کالا در مزایده ۵۹۸ این سازمان، گفت: مراسم رمزگشایی از پیشنهادهای ارائه شده در این مزایده، اول اسفندماه برگزار شد و حدود ۴۰۴ میلیارد تومان کالا به فروش رفت.

مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول تملیکی افزود: سایر کالاهایی که در این مزایده به فروش نرفته است، در دیگر مزایده‌های سازمان اموال تملیکی و تا پایان امسال به فروش می‌رود.