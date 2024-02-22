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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

۱۵۰ قطعه زمین در بخش مرکزی مشهد واگذار شد

۱۵۰ قطعه زمین در بخش مرکزی مشهد واگذار شد

مشهد- آیین قرعه‌کشی و واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین به ۳۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن با حضور فرماندار مشهد در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی، بخشدار مرکزی شهرستان مشهد، ظهر پنجشنبه در آئین قرعه‌کشی و واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین در بخش مرکزی مشهد که در روستای دوست‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: تا کنون ۱۰ برنامه قرعه کشی و واگذاری زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان مشهد انجام شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان مشهد با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه‌های سالن ورزشی چندمنظوره و پایگاه بهداشتی این روستا بیان کرد: طرح هادی روستای دوست آباد، پس از ۱۰ سال توقف، به زودی عملیاتی و اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت ۲۰ هزار مترمربع، مناسب‌سازی معابر و پلاک کوبی از جمله پروژه‌هایی است که با صرف ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در این روستا انجام شده است.

کد مطلب 6034865

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
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      من نه خونه نه ماشین کلا هیچی ندارم چطور هست که به ما نمیدهند
    • آریا نامدار IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
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      سلام دوستان و وزیران عزیز با واگذاری زمین مشکلی حل نخواهد شد چون هزینه ساخت خیلی بالا است لطفا فکری برای مصالح هم بکنید مثلا میشه اون را هم قسطی به مردم بدهید مخصوصا آهن چون الان خیلی ها زمین دارند پول ساخت ندارند یاحق
    • رسول IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
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      سلام من یک کارگر بنای هستم ۱۸ سال مستعجر هستم برای کار در استان‌های مختلف زندگی کردم برای هرچی دولت اعلام کرد درخواست دادم فرم پر کردم ولی بعدش اصلا ثبت سیستم نشده همش سرکاری
    • IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
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      سلام،بیان فکری هم کنن برای مستاجر هایی ک تو شهر زندگی میکنند سالی یکبار خبر وام ودیعه مسکن اعلام میکنن ولی این‌قدر سنگ جلو پا میندازن ک پشیمون میشی نمی‌دونم چرا به ما نمیدن این وام کجا میره،اگرمال من که با سه تا بچه 23سال مستاجرم نیست پس مال کیه،

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