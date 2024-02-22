۱۵۰ قطعه زمین در بخش مرکزی مشهد واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی، بخشدار مرکزی شهرستان مشهد، ظهر پنجشنبه در آئین قرعه‌کشی و واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین در بخش مرکزی مشهد که در روستای دوست‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: تا کنون ۱۰ برنامه قرعه کشی و واگذاری زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان مشهد انجام شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان مشهد با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه‌های سالن ورزشی چندمنظوره و پایگاه بهداشتی این روستا بیان کرد: طرح هادی روستای دوست آباد، پس از ۱۰ سال توقف، به زودی عملیاتی و اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت ۲۰ هزار مترمربع، مناسب‌سازی معابر و پلاک کوبی از جمله پروژه‌هایی است که با صرف ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در این روستا انجام شده است.