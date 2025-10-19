به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی اظهار کرد: روستای قرنه سفلی واقع در دهستان پایین ولایت بخش رضویه و سه روستای تلغور، حسن‌آباد و شوراب واقع در دهستان‌های درزآب و طوس بخش مرکزی شهرستان مشهد مقدس با احداث دو سایت جدید ارتباطی و ارتقا تکنولوژی یک سایت دیگر توسط اپراتور همراه اول به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ۳۹۱ خانوار و جمعیت تحت پوشش ۱۳۵۲ نفر در این پروژه‌ها مد نظر قرار گرفته است، افزود: پروژه‌های فوق با اعتباری بالغ بر ۱۲۸ میلیارد ریال راه‌اندازی شدند.