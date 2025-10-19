  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

حسینی: ۴ روستای مشهد به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شود

حسینی: ۴ روستای مشهد به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شود

مشهد- فرماندار مشهد از اتصال ۴ روستای شهرستان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی اظهار کرد: روستای قرنه سفلی واقع در دهستان پایین ولایت بخش رضویه و سه روستای تلغور، حسن‌آباد و شوراب واقع در دهستان‌های درزآب و طوس بخش مرکزی شهرستان مشهد مقدس با احداث دو سایت جدید ارتباطی و ارتقا تکنولوژی یک سایت دیگر توسط اپراتور همراه اول به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ۳۹۱ خانوار و جمعیت تحت پوشش ۱۳۵۲ نفر در این پروژه‌ها مد نظر قرار گرفته است، افزود: پروژه‌های فوق با اعتباری بالغ بر ۱۲۸ میلیارد ریال راه‌اندازی شدند.

کد خبر 6627187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها