افزایش کشف ۱۸ درصدی سلاح شکاری غیر مجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: حفظ محیط زیست و بقای آن برای نسل‌های آینده یکی از معیارهای سنجش توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه توجه به محیط زیست یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در کشور است؛ افزود: بی توجهی یا کم توجهی به محیط زیست، مشکلات زیست محیطی عدیده‌ای را برای موجودات زنده به همراه خواهد داشت.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با بیان اینکه پلیس در کنار دیگر نهادهای همکار مسئولیت امنیت کل جامعه را عهده دار است، افزود: با تعامل بسیار خوب پلیس و مجموعه محیط زیست شاهد موفقیت‌های بیش از پیش در ارتباط با جرایم این حوزه هستیم.

وی با تصریح بر اینکه محیط بانی یکی از مشاغل سخت است، اظهار داشت: حفظ حیات وحش و حیات بشر وظیفه خطیری است که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و اگر عشق و علاقه در کنار انگیزه نباشد نمی‌توان این مهم را به درستی انجام داد.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: محیط‌بانان با حضور در مناطق تحت مدیریت و برگزاری جلسات توجیهی با بخشداران و دهیاران سراسر کشور می‌توانند نتایج مهمی را در جهت پیشبرد اهداف این یگان برای ایجاد فضا و ساز و کار تبلیغاتی در بستر مسائل زیست محیطی در سراسر کشور به دست آورند.

سردار بنی اسدی فر با تاکید بر اینکه یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با تقدیم ۱۵۰ شهید، بالاترین تعداد شهدا را در میان سایر یگان‌ها حفاظت دارد، خاطر نشان کرد: گشت زنی مداوم به صورت خودرویی، موتوری و پیاده در مناطق صعب‌العبور به صورت شبانه روزی توسط محیط‌بانان در سراسر کشور مهر تأییدی بر آن است.

وی با ترشح عملکرد ۱۱ ماهه این یگان در سال جاری گفت: مقابله با صید غیر مجاز آبزیان ۵۵ هزار و ۵۶۸ و شکار غیر مجاز پستانداران یک هزار و ۶۲۴ مورد، به ترتیب با ۱۳ و ۸ درصد افزایش داشته است.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به اینکه برخورد با زنده گیری پرندگان با ۴ هزار و ۳۹ عدد و پستانداران با یک هزار و ۵۰ رأس نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۷ و ۳ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: برخورد با شکارچیان غیر مجاز به صورت جدی در دستور کار این یگان قرار داشته و در ۱۱ ماهه گذشته با دستگیری ۱۱ هزار و ۲۶۱ نفر و کشف ۴ هزار و ۶۸۹ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز؛ افزایش ۱۸ درصدی دستگیری و کشف را در این حوزه شاهد بوده‌ایم.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر اینکه جامعه محیط بانی کشور ۱۵۰ شهید و ۳۰۰ جانباز را تقدیم حفاظت از محیط زیست کرده است، خاطرنشان کرد: این شغل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نمی‌شود، لذا ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا زحمات این عزیزان بازتاب گسترده‌تری داشته است.