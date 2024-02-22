رعایت اخلاق انتخاباتی خط قرمز ما است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی شامگاه پنجشنبه در جلسه مجریان انتخاباتی آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به وزیر کشور، اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که برای این ایام در نظر داشتیم، اقدامات قابل توجهی در افزایش خدمت رسانی توسط شهرداری و دستگاه‌های اجرایی اتفاق افتاده بود که همه آنها امروز توسط وزیر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت و امیدواریم پروژه‌های ناقص که مورد انتظار عمومی مردم هستند و سالیان سال انتظار آنها را کشیده‌اند، به اتمام برسند و مردم بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: قریب به ۴۰ شهرداری از شهرستان‌های استان امروز ماشینی را که توسط سازمان دهیاری و شهرداری‌ها تأمین شده، تحویل می‌گیرند و این خبر خوب دیگری است.

وی افزود: همه اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه، با اقتدار، بارقابت واقعی، باامنیت و باصلابت برنامه‌ریزی شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت وظایف خود را به خوبی انجام داده کهاند امیدوارم از این پس هم توسط بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی که ستاد انتخابات کشور اعلام خواهند کرد، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

رحمتی خاطرنشان کرد: آنچه که در این ایام به دنبال آن هستیم، رعایت اخلاق انتخاباتی است، بزرگترین امتحان و آزمون پیش رو انتخابات بوده که تعدادی بازیگر فعال از جمله نامزدها و هواداران و مردم را داریم و همه باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند تا در یک فضای با آرامش و آسایش انتخابات را برگزار کنیم، اگر ما نتوانیم اخلاق انتخاباتی را رعایت کنیم پس از انتخابات هم باید تبعات آن را پس دهیم.

وی اضافه کرد: اگر در همین ایام در یک فضای منطقی، تبیینی و شناختی کاندیداها خود را معرفی کنند تا مردم بشناسند و با سنجه خود به آنها رأی دهند و مورد انتخاب مردم عزیز ما باشند.

وی گفت: اینجا تبریز است و همه می‌دانند شهر تبریز و آذربایجان شرقی خطه‌ای است انقلابی، ولایتمدار، بابصیرت، پیشگام، پیش قدم، جریان ساز و تاریخ ساز و همه این تاریخ باید در انتخابات پیشرو خود را به منصه ظهور رساند که فعالین فضای مجازی، رسانه‌ای و تشکل‌ها امادگی دارند تا حماسه‌ای دیگر در ۱۱ اسفند ماه رقم زنند.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: آنچه که در انتخابات پیشرو داریم، حضور حداکثری مردم است و بر روی آن در این استان بسیار تاکید کرده‌ایم؛ ۴۵ سال از فجر انقلاب اسلامی گذشته و دهه فجر ۴۵ سالگی انقلاب را جشن گرفتیم، این انقلاب هدیه‌ای برای مردم ایران بوده و دستاوردی داشته که مهم‌ترین آن مردم سالاری دینی و اداره کشور با رأی مردم است و باید به جهانیان ثابت کنیم، این چهلمین انتخاباتی است که در کشور برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ کشوری که دم از دموکراسی و مراجعه به رأی مردم می‌زنند به این میزان مراجعه به آرای مردم را نداشتند و ندارند و این همانی است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند؛ اگر به عنوان مدیران اجرایی و فرهنگی در جامعه تبیین کنیم که جز اراده مردم در این کشور چیزی حاکم نیست، با همین منطق همه افراد پای صندوق رأی آمده و سرنوشت کشور را با انتخاب خود رقم می‌زنند.