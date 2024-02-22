طرح فرهنگی عملیات رمضان با عنوان «زندگی با آیه ها» اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده در حاشیه نشست تبیینی نهضت پیشرفت بانوان با بیان اینکه امسال اولین سالی است که با هم‌افزایی صورت گرفته، طرح واحد فرهنگی از سوی دستگاه‌های مختلف در قالب عملیات ماه رمضان طراحی و اجرا می‌شود.

وی از ماه رمضان به عنوان ماه بهار قرآن یاد کرد و افزود: به توصیه مقام معظم رهبری باید کاری کنیم که مفاهیم و گفتمان قرآن جزو مسلمات فکری مردم شود.

وی با عنوان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری باید مفاهیم قرآنی جزو ادبیات روزمره مردم قرار گیرد، ادامه داد: در قالب طرح مسطورا ۱۵۰ آیه از کلام الله مجید که در گفتمان امامین انقلاب و علامه طباطبایی بسیار به کار می‌رفت، در مدت سه سال در جامعه گفتمان سازی خواهد شد و هر سال ۵۰ فراز از آیات قرآن در قالب ۳۰ فراز محوری و ۲۰ فراز حول آن، انتخاب شده است و دستگاه‌هایی نظیر صدا وسیما در قالب برنامه محفل این آیات را ترویج می‌دهند.

حجت الاسلام درخشنده برپایی پویش‌های ملی با جوایز ارزنده برای گفتمان سازی این آیات محوری را از جمله برنامه‌ها بیان کرد و گفت: همچنین تولید کلیپ‌هایی در زمینه آموزش، حفظ مفاهیم، تدبر در آیات، تهیه کاربرگ‌های آموزشی برای کودکان، ویژه برنامه‌های فرهنگی توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی در محور این فرازها انجام می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر اینکه لازمه اجرای این برنامه این است که همه تشکل‌ها از جمله نهضت پیشرفت بانوان، هیئات مذهبی، کانون مداحان و غیره در نشر محتوا و آیات و مفاهیم قرآنی ورود و همکاری کنند، افزود: قرآن کتاب زندگی است و باید آن را سرلوحه زندگی قرار داد، بر همین اساس این طرح به این مهم می‌پردازد.

حجت الاسلام درخشنده با اظهار اینکه طرح مسطورا به ما یاد می‌دهد که چگونه با آیات زندگی کنیم، از طراحی چهار گام برای اجرای عملیات ماه رمضان خبر داد و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا طرح مسطورا یا زندگی با آیه‌های قرآن اطلاع رسانی شود و به گوش همگان برسد.

وی افزود گام اول این طرح رساندن این فرازها به سمع و نظر حداقل یک سوم مردم جامعه و ایجاد انس با مفاهیم آیات حداقل برای ۵ میلیون نفر در کشور را گام دوم طرح مسطورا برشمرد و گفت: حفظ ۵۰ فراز گام سوم وایجاد فرهنگ کنشگری بر مبنای تعلیم و تدبر در این آیات گام چهارم طرح محسوب می‌شود.