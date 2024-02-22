به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری در جلسه مشترک نمایندگان فرماندار و بازرسان شعب اخذ رای با اشاره به انتخابات یازدهم اسفندماه در مورد حساسیت این دوره از انتخابات با توجه به تلاش دشمنان برای تضعیف آرای مردم اظهار کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دشمن را بار دیگر ناامید می‌کند و مردم باید تنور انتخابات را با حضور خود داغ نگه دارند.

وی با اشاره به اینکه همه باید برای مشارکت حداکثری در انتخابات اسفند تلاش کنند، افزود: مشارکت در انتخابات ما را به فتح قله‌ها نزدیک می‌کند.

تیموری با تأکید بر اینکه مشارکت در انتخابات اقتدارآفرین است و وحدت ملی را به نمایش می‌گذارد، تصریح کرد: حضور حداکثری در انتخابات باعث تقویت قدرت ملی و همچنین ایجاد امنیت ملی می‌شود.

هوشمند، رییس ستاد انتخابات شهرستان بهاباد نیز در این نشست با تشریح وظایف نمایندگان فرماندار و بازرسان در شعب اخذ رأی گفت: ما حافظ رأی مردم هستیم بنابراین تسلط بر قوانین و شیوه نامه انتخابات و رعایت مر قانون از سوی برگزارکنندگان انتخابات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

در این نشست رییس و دبیر هیات بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد به بیان و شرح وظایف بازرسان و نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای پرداختند.