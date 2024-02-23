فعالیت سامانه بارشی فراگیر و کاهش دما در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از شنبه تا دوشنبه بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش محسوس دما و کولاک برف رخ می‌دهد.

این شرایط روز شنبه استان‌های گیلان، غرب مازندران، نیمه شمالی فارس، ارتفاعات گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خراسان رضوی و شمال ایلام را در بر می‌گیرد.

یکشنبه فعالیت سامانه بارشی گسترده‌تر شده و در استان‌های قم، تهران، البرز، مازندران، گیلان، ارتفاعات گلستان، اصفهان، نیمه شرقی لرستان، شمال و شرق خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بوشهر فعالیت می‌کند.

برای دوشنبه این شرایط در استان‌های قم، البرز، تهران، غرب مازندران، گیلان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رخ خواهد داد.

مهمترین اثرات مخاطره آمیز سامانه شامل «اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، یخزدگی و لغزندگی زمین در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، انسداد گردنه‌های مسیرهای برف‌گیر، کاهش دید، بهمن، کولاک برف، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و احتمال قطعی برق در نواحی روستایی در نقاط سردسیر، خسارت به سازه‌های موقت است.

توصیه می‌شود برای مواجهه مناسب با این شرایط نسبت به «پرهیز از سفرهای غیر ضروری بویژه در گردنه‌های برف گیر و مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی در مناطق سردسیر، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و استحکام سازه‌های موقت اقدام شود.

علاوه بر این توصیه می‌شود دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی لازم برای شرایط پیش رو را داشته باشند. همچنین پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌ها و نقاط سردسیر و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، استحکام سازه‌های موقت به ویژه موکب‌های برپاشده از دیگر توصیه‌ها برای کاهش پیامدهای مخاطره آمیز سامانه پیش رو است.