تکمیل سه سازه پارکینگ در تهران تا تابستان ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، در صد و سومین پویش امید و افتخار در بوستان ملت، با بیان اینکه در پروژه‌هایی که در سطح مناطق و حتی پروژه‌های فرامنطقه‌ای که اجرا می‌شود، اثر گذاری و رضایتمندی شهروندان مهم است، اظهار کرد: سال آینده نهضت آسفالت را در مناطق ادامه خواهیم داد و در منطقه ۳ رویکرد بهبود آسفالت معابر بزرگراهی را پیگیری می‌کنیم. موضوع پرچالش در منطقه ۳ کمبود پارکینگ است و یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، پارکینگ طبقاتی زیرسطحی نیایش است که در دست اجرا است.

وی ادامه داد: ۱۲۸۰ ظرفیت خودرو برای این پارکینگ پیش بینی شده که در این دوره از مدیریت شهری مجدداً اجرایی شده و در ۴ الی ۵ ماه آینده سازه آن تکمیل می‌شود و بعد از آن بحث تأسیسات پروژه را خواهیم داشت. امیدواریم این پارکینگ در همین دوره از مدیریت شهری به افتتاح برسد.

حق‌بین ادامه داد: پارکینگ فرهنگ در مجموعه عباس آباد نیز در دست اجرا است و این پروژه از بن بست خارج شده و در ۵ فاز ادامه پیدا می‌کند. امیدواریم در همین دوره به بهره برداری برسد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اضافه کرد: پروژه‌های متعددی در معاونت فنی و عمرانی پیش بینی و هدف گذاری شده است و یکی از مهمترین کلان پروژه‌ها در این حوزه در قالب ۹۸ زیر پروژه و تقاطع است‌؛ ۱۱ تقاطع سال گذشته به بهره‌برداری رسید و امسال ۱۸ تقاطع انجام و در سال آینده طبق برنامه تقاطع‌های بیشتری را تکمیل و تحویل می‌دهیم که ساخت این تقاطع‌ها کاهش گره‌های ترافیک و کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

معاون شهردار پایتخت با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۶ منطقه شهر احداث این تقاطع‌ها را در دست اجرا داریم، گفت: از اردیبهشت سال آینده افتتاح‌های سال جدید را خواهیم داشت. در کنار این اقدامات، مقاوم سازی پل‌ها و تکمیل شبکه و تونل‌های آب‌های سطحی را در دست اجرا داریم و پارکینگ مینابی در منطقه ۱۵ را نیز تا پایان سال تحویل خواهیم داد.