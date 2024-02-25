معرفی بهترین بازیگران سال/ کیلین مورفی و «اوپنهایمر» درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «اوپنهایمر» در سی‌امین دوره اهدای جوایز انجمن بازیگران سینما که دیشب (شنبه) برگزار شد هم جایزه بهترین گروه بازیگران را برد و هم کیلین مورفی برای نقش اصلی و رابرت داونی جونیور برای نقش مکمل جایزه دریافت کردند. این فیلم درام که با تمرکز بر جی رابرت اوپنهایمر و ساخت بمب اتمی ساخته شده تابستان امسال گیشه‌ها را فتح کرد و یکی از نامزدهای اصلی جوایز اسکار است که به زودی برگزار می‌شود.

بازیگران سریال «جانشینی» شبکه HBO هم با پشت سر گذاشتن آخرین فصل این سریال به عنوان بهترین گروه بازیگران یک سریال درام و «خرس» از شبکه اف ایکس هم که نگاهی پرفشار به زندگی رستوران‌داری دارد، جایزه بهترین گروه بازیگران یک سریال کمدی را کسب کردند.

الیزابت دبیکی، بازیگر سریال «تاج»، بازیگر نقش اول سریال درام برای ایفای نقش پرنسس دایانا شد و پدرو پاسکال برای بازی در نقش بازمانده آخرالزمانی در «آخرین بازمانده ما» دیگر برنده غافلگیرکننده شب شد.

جرمی آلن وایت، بازیگر نقش سرآشپز باهوش سریال «خرس» برای دومین سال متوالی به عنوان بهترین بازیگر مرد سریال کمدی انتخاب شد و ایو ادبیری، همبازی وایت، برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازی در نقش آشپزی با آرزوهای بزرگتر در آشپزی شد. این زوج به تازگی جوایز امی و گلدن گلوب را هم دریافت کردند.

استیون یون و الی ونگ که در «بیف» در نقش ۲ غریبه که زندگی‌شان پس از درگیر شدن در یک حادثه جاده‌ای به هم می‌پیوندد، برنده جوایز بازیگری برای یک فیلم تلویزیونی یا سریال محدود شدند. آنها نیز در جوایز گلدن گلوب و امی که همین چند هفته پیش برگزار شد، پیروز شده بودند.

لیلی گلادستون، بازیگر «قاتلان ماه کامل» به خاطر بازی در نقش مولی کایل، زنی از قبیله اوسیج که توسط شوهرش به او خیانت می‌شود و با هدف ثروتش با توطئه روبه‌رو می‌شود، به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شد. وی اولین بازیگر زن سرخپوست است که این جایزه را دریافت می‌کند.

داواین جوی راندولف، که تقریباً تمام جوایز مهم این فصل را برده هم بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در نقش یک مدیر کافه در فیلم «جاماندگان» شد و گفت: زندگی می‌تواند در یک روز تغییر کند.

جوایز انجمن بازیگران که همیشه از تلویزیون کابلی پخش می‌شد، برای اولین بار به صورت زنده از نتفلیکس پخش شد و به این معنی بود که برندگان و مجریان می‌توانستند راحت تر صحبت کنند زیرا این جوایز در دوره پرفراز و نشیب هالیوود و پس از یک دوره درگیری شدید صنفی با استودیوها برگزار می‌شد. اعضای اتحادیه بازیگران و همچنین انجمن نویسندگان آمریکا چندین ماه از سال ۲۰۲۳ را در اعتصاب گذراندند و از این کمپانی استریمینگ هم که حق امتیاز نمایش فیلم‌ها و نمایش‌هایشان را کاهش داده بود، خشمگین بودند. قرارداد جدیدی در ماه نوامبر منعقد شد و بازیگران دستمزدشان را افزایش دادند و حق نمایش مجدد بیشتری دریافت کردند. این پیمان شامل حافظت در برابر استفاده از هوش مصنوعی هم می شد، اما توقف کار به مدت طولانی منجر به تاخیر در تولید و کاهش درآمد شد.

در این مراسم فران درشر، که رییس انجمن بازیگران است و بر اعتصاب ۱۱۸ روزه نظارت داشت، همبستگی اعضا را تحسین کرد و گفت که تلاش‌های آنها منجر به یک پیمان «تاریخی» شد.

در مراسم امسال باربارا استرایسند، خواننده، بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان سرشناس هم با جایزه دستاورد یک عمر کار هنری تجلیل شد و در سخنرانی دریافت جایزه خود گفت: من واقعیت را دوست نداشتم و فقط می‌خواستم در سینما بازی کنم.

فهرست کامل برندگان چنین است:

اجرای برجسته گروه بازیگران یک فیلم سینمایی: «اوپنهایمر»

دیگر رقبا: «داستان آمریکایی»، «باربی»، «رنگ بنفش»، «قاتلان ماه کامل»

اجرای برجسته بازیگر مرد نقش اول: کیلین مورفی برای «اوپنهایمر»

دیگر رقبا: بردلی کوپر برای «مایسترو»، کولمن دومینگو برای «راستین»، پل جیاماتی برای «جاماندگان»، جفری رایت برای «داستان آمریکایی»

اجرای برجسته بازیگر زن نقش اول: لیلی گلادستون برای «قاتلان ماه کامل»

دیگر رقبا: آنت بنینگ برای «نیاد»، کری مولیگان برای «مایسترو»، مارگو رابی برای «باربی»، اما استون برای «بیچارگان»

اجرای برجسته بازیگر مرد نقش مکمل: رابرت داونی جونیور برای «اوپنهایمر»

دیگر رقبا: استرلینگ کی براون برای «داستان آمریکایی»، ویلم دافو برای «بیچارگان»، رابرت دنیرو برای «قاتلان ماه کامل»، رایان گاسلینگ برای «باربی»

اجرای برجسته بازیگر زن نقش مکمل: داواین جوی راندولف برای «جاماندگان»

دیگر رقبا: امیلی بلانت برای «اوپنهایمر»، دانیل بروکس برای «رنگ بنفش»، پنه لوپه کروز برای «فراری»، جودی فاستر برای «نیاد»

بهترین بازیگران سریال درام: «جانشینی»

بهترین بازیگران سریال کمدی: «خرس»

بهترین بازیگر مرد سریال درام: پدرو پاسکال برای «آخرین بازمانده ما»

بهترین بازیگر زن سریال درام: الیزابت دبیکی برای «تاج»

بهترین بازیگر زن سریال کمدی: آیو ادبیری برای «خرس»

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی: جرمی آلن وایت برای «خرس»

بهترین بازیگر زن یک فیلم تلویزیونی یا سریال محدود: الی ونگ برای «بیف»

بهترین بازیگر مرد یک فیلم تلویزیونی یا سریال محدود: استیون یون برای «بیف»

بهترین گروه بدلکاری سریال تلویزیونی: «آخرین بازمانده ما»

بهترین گروه بدلکاری فیلم سینمایی: «ماموریت: غیرممکن-روزشمار مرگ قسمت اول»