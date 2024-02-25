استان: یزد

حوزه انتخابیه: مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، خاتم و مروست

شعار انتخاباتی: حمایت از حقوق مردم = ایران قوی

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

حسین مقیمی اسفندآبادی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‎‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

در تاریخ سوم شهریور ١٣۴٠ در میانی‌ترین نقطه جغرافیایی ایران اسلامی، در خانواده‌ای مملو از عشق به محمد و آل محمد (ص)، روستای اسفندآباد ابرکوه استان یزد متولد شد.

سوالات کشوری:

*مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

سکوت در مقابل فساد

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

هر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی باید و می‌تواند از وظایف قانونی خود در امور نظارتی کاملاً به نفع مردم و دولت و اجرای برنامه و قانون استفاده کند و با تذکر شفاهی و تذکر کتبی و سوال از رئیس جمهور و وزرا و مسؤولان و همچنین رأی اعتماد و یا عدم اعتماد و نیز استیضاح وزرا و حتی رئیس جمهور، نسبت به عملکرد اختیار قانونی دارد و می‌تواند با استفاده از از قانون تحقیق و تفحص از سازمان‌های دولتی و غیردولتی تقاضای تحقیق و تفحص نماید، اصلاح کند و یا با موارد فساد فرد و یا دستگاه‌های دولتی اعمال قانون را خواستار شود

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

ساده زیستی و مردمی بودن باید از ویژگی‌های نماینده مجلس باشد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟

هماهنگی و پشتیبانی از طرح‌های عمرانی دولت و گزارش عملکرد به مردم و مشورت با نخبگان جامعه.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مجلس ضعیف می‌شود

*مردمی بودن باید یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

همواره در میان مردم زندگی کند و با آمال و آرزوهای مردم آشنا باشد و زندگی ساده داشته باشد.

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مطرح و جلوگیری از بخشی زدگی باید چه مواردی مدنظر قرار بگیرد؟

به وظایف قانونی خود عمل کند. پاکدست باشد و با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جداً مبارزه کند و آرامش سرمایه‌گذاری را به جامعه هدیه کند.

سوالات استانی:

*یکی از معضلات مهم استان یزد، خشکسالی است و برای تأمین آب شرب و صنعت یزد مشکلاتی وجود دارد. به نظر شما آیا طرح‌هایی نظیر انتقال آب بهشت آباد، انتقال آب خلیج فارس و انتقال آب دریای عمان می‌تواند به حل معضل کم آبی استان کمک کند؟ راهکار شما چیست؟

انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های کشور و استان یزد ضروری است و در استفاده آن برای همه آحاد مردم به صورت عادلانه باید مدیریت شود.

*برای توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی استان یزد چه برنامه‌هایی باید در استان پیاده‌سازی شود؟

ایجاد فرودگاه‌های کوچک و استفاده از هواپیماهای چند نفره نه تنها در شهرهای استان یزد بلکه تمام شهرهای ایران ضروری است.

*برای اصلاح ساختار اقتصادی استان در راستای حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصاد کم آب‌بر چه برنامه دارید؟

اصلاح آبیاری کشاورزی و اجرای کامل آمایش سرزمینی.