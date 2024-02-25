به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الفتی در فینال پرش خرک جام جهانی آلمان نمره عالی ۱۴.۹ کسب کرد و به مدال باارزش نقره این رقابتها رسید.
جام جهانی آلمان یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک پاریس محسوب میشود.
الفتی پیش از این در جامجهانی مصر پنجم شده بود.
مهدی الفتی ملیپوش ژیمناستیک ایران در مسابقات جام جهانی آلمان به نشان نقره رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الفتی در فینال پرش خرک جام جهانی آلمان نمره عالی ۱۴.۹ کسب کرد و به مدال باارزش نقره این رقابتها رسید.
جام جهانی آلمان یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک پاریس محسوب میشود.
الفتی پیش از این در جامجهانی مصر پنجم شده بود.
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