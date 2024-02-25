به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الفتی در فینال پرش خرک جام جهانی آلمان نمره عالی ۱۴.۹ کسب کرد و به مدال باارزش نقره این رقابت‌ها رسید.

جام جهانی آلمان یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک پاریس محسوب می‌شود.

الفتی پیش از این در جام‌جهانی مصر پنجم شده بود.