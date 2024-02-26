به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت بازرگانی چین امروز دوشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تحریمهای آمریکا علیه شرکت های چینی، نمونه ای از اجبار اقتصادی است و قوانین و نظم بینالمللی را تضعیف می کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دولت چین اقدامات لازم را برای حمایت از حقوق قانونی شرکتهای خود انجام میدهد؛ شرکتهایی که واشنگتن آنها را به داشتن روابط با روسیه و در دور زدن تحریمها متهم میکند.
اواسط دیماه دولت چین اعلام کرد که پکن در پاسخ به تحریمهای آمریکا علیه اشخاص و شرکتهای چینی و همچنین ارسال تسلیحات نظامی به تایوان، ۵ شرکت آمریکایی مرتبط با وزارت دفاع این کشور را تحریم کرده است.
وزارت خارجه چین با انتشار بیانیهای اعلام کرد طبق این تحریمها، هر گونه دارایی این شرکتها در چین مسدود میشود و شرکتها و افراد چینی از تجارت با این شرکتها منع میشوند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که «اقدامات ایالات متحده به حاکمیت و منافع امنیتی چین لطمه می زند، صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان را تضعیف می کند و حقوق و منافع شرکت ها و افراد چینی را نقض می کند.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دولت چین در عزم خود برای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی و حفاظت از حقوق و منافع قانونی شرکتها و شهروندان چینی تزلزلناپذیر است.
به نوشته «انبیسینیوز» ماه گذشته ایالات متحده فروش حدود ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات ارتباطی و دیگر تجهیزات دفاعی به تایوان را تصویب کرد. در آن زمان، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد که چین اقدامات متقابلی را علیه شرکتهای درگیر در فروش تسلیحات به تایوان انجام خواهد داد.
آمریکا مدعی است که بهرغم همکاریهای نظامی و کمک تسلیحاتی به تایوان، به اصل «چین واحد» پایبند است. براساس این اصل، پکن جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند و هرگونه اقدام از جمله همکاری نظامی کشورهای خارجی با این جزیره را تحریکآمیز و ناقض اصل چین واحد قلمداد میکند.
آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون اعلام کرده است که تصویب طرح فروش تجهیزات، با هدف حمایت و تقویت توانمندیهای چهارگانه فرماندهی، کنترلی، ارتباطاتی و رایانهای تایوان موسوم به «سی ۴» صورت گرفته است.
وزارت دفاع تایوان نیز اعلام کرده است که خرید این تجهیزات، کارایی سامانههای فرماندهی و کنترل عملیاتهای مشترک را بهبود بخشیده و در نتیجه هوشیاری تایپه در میدان نبرد تقویت میشود.
این وزارتخانه در بیانیهای ضمن قددرانی از آمریکا بهدلیل تصویب فروش این تجهیزات به تایوان مدعی شد: عملیاتها و رزمایشهای دائمی کمونیستهای چینی حوالی تایوان، تهدیدی جدی علیه ماست. انتظار داریم که خرید (تجهیزات) ظرف یک ماه وارد فاز اجرایی شود.
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