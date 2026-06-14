به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن از اقدام دولت آمریکا در افزودن نام چندین شرکت بزرگ چینی به فهرست سیاه پنتاگون بهشدت ناراضی است. این شرکتها از سوی واشنگتن به همکاری با ارتش چین متهم شدهاند.
در فهرست بهروزرسانیشده وزارت دفاع آمریکا، نام غولهای فناوری از جمله علیبابا و بایدو، خودروسازانی مانند بیوایدی و نیو و همچنین بزرگترین تولیدکنندگان پنلهای خورشیدی جهان نظیر ترینا سولار و جیای سولار دیده میشود. این اقدام نشاندهنده تشدید نگرانیهای امنیتی واشنگتن در بحبوحه رقابتهای ژئوپولیتیک میان دو قدرت بزرگ اقتصادی است.
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای رسمی، ضمن مخالفت قاطع با این تصمیم، از ایالات متحده خواست فوراً به این رویه نادرست پایان داده و به مسیر روابط سازنده و پایدار بازگردد. پکن هشدار داده است که در صورت عدم برخورد عادلانه با شرکتهای چینی، ناگزیر به انجام اقدامات تلافیجویانه و قدرتمند خواهد بود.
این فهرست جدید در حالی منتشر شده که تنها یک ماه از دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن میگذرد. مقامات چینی معتقدند این اقدام پنتاگون، توافقات حاصل از دیدار رهبران دو کشور را نادیده گرفته است. بر اساس قوانین ایالات متحده، وزارت دفاع این کشور از سال ۲۰۲۷ از انعقاد هرگونه قرارداد مستقیم یا غیرمستقیم با شرکتهای حاضر در این لیست منع خواهد شد.
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