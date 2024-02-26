به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در هشتمین جلسه هیأت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و شورای سیاست‌گذاری کنگره ۲۵۰۰ شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت گفت: هلال احمر از ابتدای درگیری‌ها در غزه و به زعم جامعه جهانی به نحوی مؤثر وارد این درگیری شد و تلاش کرد به هر طریقی اعم از حضوری و مجازی تأثیری در کمک به مردم غزه داشته باشد.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار تن اقلام از سوی مردم ایران برای مردم غزه جمع آوری و برای آنها ارسال شد.

کولیوند گفت: رؤسای صلیب سرخ و جمعیت‌های ملی ۴۵ کشور دنیا نیز به دعوت هلال احمر ایران در کنگره بین المللی بشردوستانه برای حمایت از غزه حضور پیدا کردند و نتیجه این کنگره این بود که صلیب سرخ اعلام کرد که خودش را موظف به عمل به مصوبات این کنگره می‌داند.

کولیوند ادامه داد: روزانه با هلال احمر غزه در تماس هستیم و هم اکنون که وارد پنجمین ماه از درگیری‌ها شده ایم، شاهد مقاومت عالی آنها هستیم. کنگره اشغال فلسطین و نقض حقوق بین الملل در غزه نیز ۱۷ اسفند برگزار می‌شود.

کولیوند گفت: در غزه تاکنون ۸ هزار نفر مصدوم و ۳۰ هزار نفر شهید شده اند. در مکاتبه با رؤسای ۸۶ جمعیت ملی شکایتی علیه رژیم صهیونیستی تنظیم و به دادگاه لاهه ارسال شد.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: نزدیک به ۳ میلیون داوطلب در جمعیت هلال احمر وجود دارد که سال گذشته ۱۰۰ هزار اصله نهال در کمتر از ۲۰ دقیقه توسط آنها کاشته شد و امسال درصددیم ۵ میلیون اصله نهال برای پیشگیری از خشکسالی و تغییرات اقلیمی‌به صورت همزمان در سراسر کشور بکاریم.

کولیوند ادامه داد: هلال احمر عالی‌ترین نشان عالی در بین ۱۹۱ کشور جهانی دارای جمعیت ملی را از صلیب سرخ جهانی دریافت کرد. در زلزله ترکیه نیز هلال احمر ایران عالی‌ترین نشان فداکاری را دریافت کرد.

وی ادامه داد: کنگره ۲۵۰۰ شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت توسط هلال احمر با هدف حفظ یاد و پیام شهدا سال آینده برگزار خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: اسناد جمع آوری شده در مؤسسه بهداری رزمی می‌تواند یک الگو و سند بالادستی در جمعیت هلال احمر برای خدمات دهی باشد.

سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر در این نشست گفت: در حوزه بهداشت و درمان امید آفرینی حائز اهمیت است زیرا دشمن درصدد است همه حوزه‌ها را مورد حمله قرار دهد.

وی ادامه داد: برای امید آفرینی و آشنایی دانشجویان پزشکی با فرهنگ ایثار و شهادت، دانشجویان پزشکی یک کلاس عملی و اردویی در این مناطق داشته باشند و از مناطق جنگی بازدید کنند تا با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.