استان: خوزستان

حوزه انتخابیه: اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

شعار انتخاباتی: ساماندهی توانمندی‌ها جهت رونق و آبادانی

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

ماشاالله فتاحی‌نیا یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در پاسخ‌های وی به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

‌استاد دانشگاه، مدیر تعمیرات، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‌

سوالات کشوری:

مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

ضعف تخصصی در ارتباط با دانش فنی قوانین تصویب شده

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

نظارت‌های میدانی بر روی پروژه‌های مهم و اولویت دار

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

چرا که باید نیاز همه اقشار را درک کنند و متناسب با آن سیاستگذاری کنند؛ برای پرهیز از آن، توجه به اصول نظام و آرمان‌های انقلاب و نیازهای واقعی کشور ضرورت دارد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

هم افزایی نیروهای کشور در جهت ارتقای توان و امنیت ملی و همبستگی ملت ضرورت دارد. مهمترین تجلی گاه این همراهی، توسعه کشور و اقتدار ملی و استقلال اقتصادی کشور است.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

سلب اعتماد مردم از نماینده و دولتمردان کشور، ناامیدی مردم از اهداف والای انقلاب اسلامی و کاهش اعتقادات می‌شود.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

با حضور در اجتماعات مردم و درک واقعی از نیازهای اولیه و همچنین اولویت بندی نیازها و پیگیری مطالبات مردم به صورت مستمر

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

برقراری عدالت بین استان‌ها بر اساس درآمدها و هزینه‌ها و واگذاری اختیار صرف این درآمدها متناسب با نیازهای هر استان



سوالات استانی:

* کم آبی شدید حوزه‌های آبی و خشکیدگی اکثر رودخانه‌ها و آبگیرهای استان، یکی از مهمترین مشکلات استان است. برای حل این معضل چه تدبیری دارید؟

مدیریت آب و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای کشاورزی و تعامل با سایر استان‌ها برای تعدیل منابع آبی

* خوزستان با وجود صنایع بزرگ فولاد، نفت، پتروشیمی و کشاورزی در رده بالای بیکاری کشور قرار دارد. به نظر شما علت چیست و چه تدبیری برای حل این مسئله دارید؟

علت آن، ضعف مدیریت کلان در استان و ضعف نمایندگان مجلس در قانونگذاری و کسب اختیارات و امتیازات لازم برای استان است. برای رفع این معضل این موارد ضروری است: ۱. استفاده از مدیران بومی متخصص و کارآمد ۲. ایجاد انگیزه لازم برای حفظ و شاخص گذاری برای تلاش‌های مدیران کارآمد ۳. ایجاد صنایع کوچک در جهت افزایش اشتغال متناسب با منابع موجود در استان ۴. ساماندهی گروه‌های خدماتی برای ارتقای رفاه و امنیت استان

* عدم توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی یکی از دیگر مسائل استان است. برای استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی چه برنامه‌ای دارید؟

‌۱. بسترسازی لازم برای بازارچه مرزی (فضای سرپوشیده؛ سیستم‌های خنک کننده، دسته بندی محصولات موردنظر متناسب با سازندگان و تجار) ۲. درگیر کردن وزارت امور خارجه در حمایت و ایجاد امنیت مناسب برای تبادلات مالی و روابط اقتصادی و ۳. استفاده از رسانه‌ها برای رونق بازارچه‌های مرزی