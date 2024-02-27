محافظت از چمن ورزشگاه آزادی پیش از دیدار استقلال - سپاهان + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان در هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز سه شنبه ۸ اسفند در یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل بیست و سوم به مصاف هم می‌روند. استقلال با ۳۶ امتیاز صدرنشین است و سپاهان با دو بازی کمتر و کسب ۳۱ امتیاز پس از پرسپولیس در رده سوم قرار گرفته است و پیروزی در این دیدار به این تیم کمک خواهد کرد تا به صدر جدول نزدیک شود.

به دلیل سرمای هوا و احتمال بارش برف و باران پیش از آغاز این بازی، مسؤولان ورزشگاه آزادی، با پوشاندن چمن این ورزشگاه توسط کاورهای مخصوص، از خطر یخ زدگی زمین بازی جلوگیری کرده‌اند.