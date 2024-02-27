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۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

هفته هجدهم فصل بیست و سوم؛

محافظت از چمن ورزشگاه آزادی پیش از دیدار استقلال - سپاهان + عکس

محافظت از چمن ورزشگاه آزادی پیش از دیدار استقلال - سپاهان + عکس

ورزشگاه آزادی تهران امروز سه شنبه ۸ اسفند میزبان دیدار تیم های استقلال و سپاهان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان در هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز سه شنبه ۸ اسفند در یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل بیست و سوم به مصاف هم می‌روند. استقلال با ۳۶ امتیاز صدرنشین است و سپاهان با دو بازی کمتر و کسب ۳۱ امتیاز پس از پرسپولیس در رده سوم قرار گرفته است و پیروزی در این دیدار به این تیم کمک خواهد کرد تا به صدر جدول نزدیک شود.

به دلیل سرمای هوا و احتمال بارش برف و باران پیش از آغاز این بازی، مسؤولان ورزشگاه آزادی، با پوشاندن چمن این ورزشگاه توسط کاورهای مخصوص، از خطر یخ زدگی زمین بازی جلوگیری کرده‌اند.

محافظت از چمن ورزشگاه آزادی پیش از دیدار استقلال - سپاهان + عکس

کد مطلب 6038694
بهنام روان پاک

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