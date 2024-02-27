به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها عملیات‌های جدیدی را علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به انجام رسانده‌اند.

گردان‌های قدس تاکید کرد که تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «عبسان الکبیره» در شرق شهر «خان‌یونس» در جنوب نوار غزه را با خمپاره هدف قرار داده است.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قدس در منطقه «المشروع» واقع در غرب خان‌یونس با استفاده از سلاح تیربار به شدت با نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شدند.

همچنین گردان‌های قدس از حمله خمپاره‌ای به تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد «علی» واقع در جنوب غرب شهرک الزیتون شهر غزه خبر داد.

پیش از این نیز گردان‌های قدس از اجرای عملیات پیچیده مهندسی علیه گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و گرفتارکردن آنان در کمین از پیش طراحی‌شده خبر داد.

گردان‌های قدس اعلام کرد که طی این عملیات، ساختمانی در اطراف چهارراه «دوله» در جنوب شهرک «الزیتون» شهر غزه که با موشکِ عمل‌نکرده جنگنده‌های اف- ۱۶ ارتش رژیم صهیونیستی بمب‌گذاری شده بود به روی گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شده است.

در پی گرفتارشدن این گروه از نظامیان صهیونیست در کمین مبارزان گردان‌های قدس، شماری از آنان به هلاکت رسیده و شمار دیگری نیز زخمی شدند.