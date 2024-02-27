به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنگنده‌های اسراییلی خانه‌ای را در منطقه الحدبه در دیر البلح در مرکز نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن دو کودک به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق غربی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف حمله قرار داد.

روز گذشته نیز فعالان انگلیسی خواستار توقف صادرات اسلحه به «اسراییل» شدند.

فعالان انگلیسی با برپایی تظاهراتی مقابل استادیوم تویکنهام در اعتراض به برگزاری نمایشگاه تسلیحاتی با مشارکت شرکت‌های اسراییلی که ارتش رژیم صهیونیستی را به تسلیحات مختلف برای قتل و کشتار مردم غزه مجهز می‌کنند، خواستار توقف صادرات اسلحه به این رژیم شدند.

همچنین اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده است که شمال این باریکه به معنی واقعی کلمه با قحطی دست و پنجه نرم می‌کند.

القدره افزود: ده‌ها نفر به دلیل بی‌آبی و خشکی بدن به بیمارستان‌های ما در شمال نوار غزه مراجعه کرده‌اند. اخیراً درگذشت ۲ کودک بر اثر کم‌آبی و خشکی بدن را در شمال نوار غزه ثبت کردیم. باریکه غزه با قحطی و گرسنگی روزافزون مواجه است و این قحطی روزافزون می‌تواند جان هزاران نفر از هم‌وطنان ما را بستاند. کمک‌ها باید به صورت فوری و به مقدار کافی وارد نوار غزه شود. جامعه بین‌الملل باید از کودکان، زنان و بیماران در برابر قحطی و گرسنگی محافظت کند. ما به دسترسی به تمامی مراکز نگهداری آوارگان نیاز داریم. این موضوع نیازمند همکاری سازمان‌های بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ادامه داد: در نتیجه حمله‌های ارتش اشغالگر، ۳۰ بیمارستان از ۳۵ بیمارستان نوار غزه از روند خدمت‌رسانی خارج شده است.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه جدیدترین آمار شهیدان و زخمی‌های حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه را از تاریخ هفتم اکتبر سال گذشته میلادی منتشر کرد.

این وزارت‌خانه تاکید کرد که تعداد شهیدان فلسطینی در نوار غزه در نتیجه حمله‌های هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه این باریکه به ۲۹ هزار و ۸۷۸ تن افزایش یافته است. در ادامه این گزارش آمده است: آمار زخمی‌های تجاوز به نوار غزه نیز به ۷۰ هزار و ۲۱۵ تن افزایش یافته است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ جنایت را علیه شهروندان فلسطینی ساکن نوار غزه مرتکب شده‌اند. بر اساس آمار اعلامی از سوی این نهاد بهداشتی درمانی فلسطین در جریان این ۱۱ جنایت وحشیانه دست کم ۹۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، یکی از افسران تیپ ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نبردهای بسیار سختی در محله الزیتون در شهر غزه در جریان است.

این افسر اسراییلی عنوان کرد که ده‌ها نفر از مبارزان فلسطینی با گلوله‌های خمپاره و راکت‌های ضدزره و تفنگ‌های تک‌تیراندازی آن‌ها را مورد حمله قرار دادند.

این افسر صهیونیست همچنین اذعان کرد که در این نبردها تلفات سنگینی به نیروهای اسراییلی وارد شده است.

ساعاتی پیش نیز منابع عبری زبان از حمله موشکی از نوار غزه به شهر اشغالی عسقلان خبر دادند.

این منابع تاکید کردند که برای اولین بار طی ۱۰ روز گذشته آژیر خطر در شهر عسقلان به صدا درآمده است.

رسانه‌های اسراییلی تاکید کردند که بر اثر این حمله موشکی، یک دستگاه خودرو به آتش کشیده شده است.

پیشتر نیز، مبارزان گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از انتقال نظامیان کشته‌شده و زخمی‌شده صهیونیست از میدان نبرد شهر غزه خبر دادند.

مبارزان قسام تاکید کردند که شاهد انتقال این نظامیان به وسیله ۲ بالگرد نظامی صهیونیستی «بلک هاوک» و «یسعور» بوده‌اند.

علاوه بر این گردان‌های قسام از حمله خمپاره‌ای به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «المصلبه» واقع در شهرک الزیتون در شرق شهر غزه خبر داد.

یک تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی نیز در منطقه «البلد» شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه از سوی مبارزان قسام با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده شد.