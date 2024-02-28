پهپاد ارتش اوکراین در منطقه «بلگورود» روسیه سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه با انتشار بیاینه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور در منطقه بلگورود بامداد امروز یک پهپاد مهاجم اوکراینی را رهگیری و منهدم کرد.

وزارت دفاع روسیه دیروز سه‌شنبه نیز از دفع حملات ارتش اوکراین در محورهای مختلف درگیری خبر داد. به گفته وزارت دفاع روسیه نیروهای مسلح روسیه دو ضد حمله ارتش اوکراین را در نزدیکی کوپیانسک دفع کردند. دراین محور ۳۰ نظامی اوکراینی کشته شدند.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح روسیه سه حمله اوکراین را در دونتسک دفع کردند. در این محور اوکراین بیش از ۱۳۰ نظامی خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی روسیه یک فروند هواپیمای سوخو ۲۵ اوکراین را در منطقه نیکولایف سرنگون کردند.

بنا به این گزارش، نیروهای مسلح روسیه انبار سوخت تجهیزات نظامی پهپاد، رادار P-۱۸ و مرکز کنترل تیپ ۱۲۸ پدافند ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه ۶۹ پهپاد اوکراینی را منهدم کرد.