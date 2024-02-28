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۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

روسیه : ۲۱ حمله ارتش اوکراین دفع شد

روسیه : ۲۱ حمله ارتش اوکراین دفع شد

وزارت دفاع روسیه از دفع حمله های ارتش اوکراین در محورهای مختلف درگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شمار تلفات نظامی ارتش اوکراین در درگیری های شبانه روز گذشته افزایش یافت.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی ۱۱ حمله ارتش اوکراین را در نزدیکی آودیوکا دفع کردند. تلفات ارتش اوکراین دراین منطقه به بیش از ۱۶۵ تن رسید. چهار تانک، یک نفربر زرهی ارتش اوکراین هم منهدم شد.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، در درگیری در منطقه کوپیانسک، ارتش روسیه هفت حمله اوکراین را دفع کرد. در این محور ارتش اوکراین ۱۴۵ نظامی خود را از دست داد. نیروهای روسیه همچنین یک سامانه توپخانه ام ۷۷۷ ساخت آمریکا ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

در محور دونتسک، ارتش روسیه سه حمله نظامیان اوکراینی را دفع کرد. در درگیری در این محور ۲۳۰ سربازنظامی اوکراینی کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۹۹ پهپاد اوکراینی و سه سامانه موشک پرتاب چندگانه هیمارس را سرنگون کردند.

کد مطلب 6040332

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