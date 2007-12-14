310 اثر باستانی در شهرستان بروجن شناسایی شد

عضو هیئت علمی باستان شناسی این سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بروجن در دو فصل و به مدت دو ماه مورد بررسی باستان شناختی قرار گرفت که در مجموع 310 اثر باستانی از دوره های مختلف تاریخی شناسایی و مستند سازی شد.
علی اصغر نوروزی افزود: از مجموع آثار شناسایی شده 40 تپه و محوطه به دوران پیش از تاریخ، 70 اثر به دوره های مختلف تاریخی همچون ایلامی، هخامنشی، پارت و ساسانی و 200 اثر دیگر نیز به دوران اسلامی تعلق دارد.
وی قدیمیترین اثر شناسایی شده در میان این آثار را محوطه باستانی مربوط به دوران نوسنگی دانست و اظهار داشت: با انجام بررسیهای فشرده و پیمایشی در این منطقه می توان به آثار متعدد یک دوره کوچ نشینی از دوران پیش از تاریخ تا اسلامی دست یافت.
نوروزی با بیان اینکه بیش از 100 محوطه شناسایی شده قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی کشور را دارد، تصریح کرد: از این میان تا کنون 50 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و تا پایان امسال نیز اقدامات لازم برای ثبت دیگر آثار انجام خواهد شد.
شهرستان بروجن با 2210 کیلومترمربع مساحت در نیمه شرقی استان چهار محال و بختیاری واقع شده است.
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