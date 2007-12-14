310 اثر باستانی در شهرستان بروجن شناسایی شد

عضو هیئت علمی باستان شناسی این سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بروجن در دو فصل و به مدت دو ماه مورد بررسی باستان شناختی قرار گرفت که در مجموع 310 اثر باستانی از دوره های مختلف تاریخی شناسایی و مستند سازی شد .

علی اصغر نوروزی افزود: از مجموع آثار شناسایی شده 40 تپه و محوطه به دوران پیش از تاریخ، 70 اثر به دوره های مختلف تاریخی همچون ایلامی، هخامنشی، پارت و ساسانی و 200 اثر دیگر نیز به دوران اسلامی تعلق دارد.

وی قدیمیترین اثر شناسایی شده در میان این آثار را محوطه باستانی مربوط به دوران نوسنگی دانست و اظهار داشت: با انجام بررسیهای فشرده و پیمایشی در این منطقه می توان به آثار متعدد یک دوره کوچ نشینی از دوران پیش از تاریخ تا اسلامی دست یافت .

نوروزی با بیان اینکه بیش از 100 محوطه شناسایی شده قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی کشور را دارد، تصریح کرد: از این میان تا کنون 50 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و تا پایان امسال نیز اقدامات لازم برای ثبت دیگر آثار انجام خواهد شد .

شهرستان بروجن با 2210 کیلومترمربع مساحت در نیمه شرقی استان چهار محال و بختیاری واقع شده است.