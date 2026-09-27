به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند بعد از ظهر یکشنبه در بازدید مدیرکل حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از ستاد بازسازی جنگ تحمیلی بنیاد مسکن استان بوشهر، با تشریح آخرین وضعیت روند شناسایی، ارزیابی و جبران خسارت‌های وارده به اماکن مسکونی و تجاری استان، اظهار کرد: در پی جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی، بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی و تجاری در استان بوشهر دچار آسیب شدند و بنیاد مسکن از نخستین روزهای حادثه، فرآیند ارزیابی و رسیدگی به خسارت‌دیدگان را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: در جریان این جنگ، ۱۰ شهر و ۱۴ روستا در استان بوشهر دچار آسیب شدند و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در مجموع ۹ هزار و ۷ واحد مسکونی و تجاری نیازمند دریافت خدمات تعمیر، بازسازی و جبران خسارت شناسایی شده‌اند.

وی، با اشاره به اختصاص بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در مرحله نخست، بیان کرد: این اعتبار با هدف جبران خسارت و تأمین بخشی از هزینه‌های بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده اختصاص یافته و روند پرداخت و اجرای عملیات عمرانی در مناطق آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود.

برومند با تشریح میزان کمک‌های پرداخت‌شده به خسارت‌دیدگان گفت: تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اختصاص‌یافته به صورت بلاعوض پرداخت شده است که از این میزان، ۷۰ میلیارد تومان در قالب کمک بلاعوض معیشتی برای جبران خسارت لوازم خانگی آسیب‌دیده و ۱۳۰ میلیارد تومان نیز در قالب کمک بلاعوض به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پرداخت این کمک‌ها با هدف کاهش بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر خانواده‌های آسیب‌دیده و فراهم‌کردن امکان بازگشت سریع‌تر آنها به شرایط عادی زندگی انجام شده است و روند پرداخت‌ها متناسب با تکمیل فرآیندهای ارزیابی و تشکیل پرونده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر همچنین از پیشرفت قابل توجه عملیات تعمیر و بازسازی خبر داد و گفت: تاکنون عملیات تعمیر و بازسازی ۵ هزار و ۹۰۳ واحد مسکونی و تجاری که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بودند، به پایان رسیده است.

برومند تأکید کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، روند بازسازی و پرداخت کمک‌های پیش‌بینی‌شده را تا تکمیل فرآیند جبران خسارت‌ها دنبال خواهد کرد تا واحدهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه عادی زندگی و فعالیت بازگردند.