مشارکت و همراهی با نظام بزرگترین ویژگی کردها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: می‌گویند ایرانی به تکرار حماسه عادت دارد اما کردهای ایران زمین خالق حماسه‌هایی می‌شوند که بر جغرافیا و تاریخ این سرزمین نقش می‌بندد و راه سربلندی ایران را هموار می‌کند.

هرجا نیاز به حضور مردم در هر عرصه‌ای بوده کردستانی‌ها از هر شهر و روستایش پای کار بوده‌اند، امروز نیز ایران در تب و تاب برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری است و کردستان نیز با حضور مردم از همان ساعات نخست اخذ رأی آماده خلق حماسه‌ای دیگر است.

نخستین رأی دهنده سنندج با شور و نشاط در پای صندوق‌های رأی حاضر شده بود تا آغازگر یک حماسه مردمی دیگر در این دیار باشد.

صف‌های رأی دهندگان حضور زن و مرد، پیر و جوان را نشان می‌دهد و همه آمده‌اند تا در پای صندوق‌های رأی، انگشت انتخاب را بر خاطره‌های ماندگار این آب و خاک حک کنند.

‌

امروز با سواد و بی‌سواد انگشت‌شان را به جوهر انتخاب آغشته می‌کنند تا آینده شهر و استان را بسازند، آینده‌ای که با تک تک رای‌های مردم رقم می‌خورد و شکوه اقتدار را به مردم این دیار هدیه می‌دهد.

حضور جوانان در پای صندوق‌های رأی آینده‌ای درخشان را برایشان رقم می‌زند

محمد؛ یک رأی اولی است حضورش در پای صندوق رأی را نخستین تجربه از تاثیرش در سرنوشت آینده مملکت می‌داند و معتقد است آینده‌ای که با حضور بیشتر جوانان رقم بخورد ماندگارتر و پربارتر و درخشان‌تر است.

وی می‌گوید: هدف از رأی دادنم فقط شرکت در پای صندوق رأی نبود بلکه هدفم انتخاب فردی توانمند و اصلح است که باید با رای‌های درست مردم به صندوق انداخته شود.

این پسر سنندجی اضافه کرد: اگر امروز تصمیم به حضور در انتخابات گرفته فردا هم با اطمینان بیشتر می‌تواند مطالبه خود را از نماینده منتخب و حتی مسؤولان استانش داشته باشد.

افتخارآفرینی والدین با همراهی کودکان در پای صندوق رأی

دهقانی واجد شرایط نبود اما همراه پدر خود راهی شعبه اخذ رأی شده بود تا شاهد افتخارآفرینی والدین خود باشد، پرسیدم می‌دانی پدر و مادرت برای چه کاری به اینجا آمده‌اند، انگشتش را بالا گرفت و گفت می‌خواهند کاغذی را مهر کنند که نام یک نماینده را بالا ببرد.

‌

با وجود سن کمش اما از انتظار والدینش در میانه‌های صف رأی برای انگشت انتخاب مشخص بود که خوب توجیه شده و می‌داند حضور این جمعیت در پای صندوق رأی برای چیست.

برای بی اثر شدن تبلیغات دشمنان علیه سرزمینم رأی می‌دهم

کامیار رأی اولی نبود و در دوره‌های قبلی نیز می‌توانست شرکت کند اما این بار به گفته خودش برای نخستین بار در پای صندوق اخذ رأی حاضر شده بود، می‌گفت قبلاً تمایلی به رأی دادن نداشتم و تصورم این بود که رأی من تأثیری ندارد اما این بار بدون اینکه کسی از اطرافیانم کاندیدا شده باشد فقط برای بی اثر شدن تبلیغات دشمنانی که مردم را گول می‌زنند رأی می‌دهم و در این انتخابات شرکت کرده‌ام.

وی معتقد است که زمان لج کردن با دولت و مسؤولان نیست، کشور ما مشکلات زیادی را متحمل می‌شود و مردم از گرانی و بیکاری و بسیاری مسائل دیگر در رنج هستند اما نمی‌توانم تحمل کنم که دشمن خود را به هر در و دیواری بزند تا رأی کمتری در صندوق رأی شهر من باشد.

وی از همه دوستان و همسن و سالانش خواست تا پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و امروز را روزی حماسه ساز در تاریخ این استان ثبت کنند.

سرما مانع حضور نیست

آهسته و آرام عصا به دست قدم برمی‌داشت سوز سرما صورت چروکش را قرمز کرده بود ماسکی از جیب درآورد و بر صورت زد، دستانش نه از فرط سرما از فرط پیری می‌لرزید اما تردیدی در رأی دادن نداشت، کنارش رفتم و گفتم در این سرما هدفش از حضور چه بود، سریع به طرفم روی برگرداند و گفت: می‌خواستی بعد از چندین سال شرکت در انتخابات این بار نیایم.

توجهی به صف نداشت و خودش را به چند نفر اول صف رساند و گفت: من پاهایم توان ایستادن ندارد اجازه دهید زودتر رأی بدهم و بروم، جوانترها جا را برایش باز کردند و اجازه دادن جلوتر از آنها بایستد.

حوصله ادامه بحث را نداشت فقط چشمش به دست عوامل پای برگه‌های رأی بود تا زودتر برگه رأی خود را دریافت کند فقط از او پرسیدم در همه انتخابات شرکت کرده‌اید، گفت: مگر مسلمان نباید تابع قرآنی که از شور و مشورت سخن گفته است باشد پس من هم برای برای رضای خدا شرکت کرده‌ام تا انتخابی درست و بجا در این شهر داشته باشیم.

همچنان صف‌ها طولانی‌تر و حضورها پررنگ‌تر می‌شد و دسته دسته مردم برای شرکت در این انتخابات حاضر می‌شدند، حضور مردم در شعبات اخذ رأی بیانگر وفاداری مردم به نظام است که شوق حضور را برای سایرین دوچندان می‌کرد.

ساعات اخذ رأی هنوز ادامه دارد و انتظار می‌رود مردم این استان مثل همیشه در این صحنه هم حضور پیدا کنند تا در تاریخ کردستان روزی به یادماندنی ثبت کنند و حماسه‌ای دیگر به حماسه‌های این مرز و بوم بیفزایند.