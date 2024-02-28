آمنه غلام ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با مهم خواند امر انتخابات و انتخاب فرد اصلح در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آحاد مردم به ویژه جامعه ورزش و جوانان را به حضور حداکثری در انتخابات روز ۱۱ اسفند ماه دعوت کرد.

غلام ویسی تاکید کرد: بدون شک تحقق و نتیجه گیری بسیاری از فعالیت‌های دولت در استان کردستان به حضور پررنگ مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب فرد اصلح و دارای توانایی قدرت چانه زنی در مجلس است.

وی انتخابات را نمود مردمی بودن و قدرت ملت ایران دانست و حضور در آن را مایه سربلندی ایران و ایرانی عنوان کرد و گفت؛ مردم ما در روز ۱۱ اسفندماه بار دیگر با شرکت در انتخابات به تمامی دنیا نشان می‌دهند که باوجود اختلاف سلیقه‌ها پای نظام جمهوری اسلامی ایستاده و بر سر حق تعین سرنوشت خود به عنوان شهروند ایرانی پافشاری خواهند کرد

مسؤول ورزش و جوانان استان تصریح کرد: خوشبختانه شور و نشاط خاصی در انتخابات امسال جاری است و از همه اقشار نامزدهایی برای راه یابی به مجلس حضور دارند و امیدوارم مردم با آگاهی کامل از توانایی کاندیداهای انتخاباتی رأی خود را به شخصی که بتواند برای توسعه و آبادانی استان گام بردارد، بدهند.

وی خاطرنشان ساخت: تلاش کنیم کسانی را برای ورود به مجلس انتخاب کنیم که دغدغه مسائل و مشکلات مردم به ویژه جوانان را داشته و بتوانند در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون قوی عمل کنند.

آمنه غلام ویسی تمامی آحاد مردم به ویژه جوانان و ورزشکاران را برای مشارکت حداکثری در این رویداد ملی فراخواند و اذعان داشت: جوانان به عنوان آینده سازان مملکت با حضور گسترده در انتخابات باید تعیین کننده آبادانی و پیشرفت میهن خود باشند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان اضافه کرد: قهرمانان و ورزشکاران ما آنچنان که در میادین ورزشی برای به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمان از هیچ کوششی فروگذاری نکرده و حتی تا پای جان تلاش می‌کنند، روز جمعه یازدهم اسفندماه نیز برای خلق حماسه دیگری آماده هستند و با حضور پرنگ خود حمایت خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی را اعلام خواهند کرد.