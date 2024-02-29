به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن با تاکید بر مشارکت مسقیم آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گفت که تل‌آویو و واشنگتن تمام موارد ممنوعه را زیر پا گذاشته‌اند.

الحوثی تاکید کرد: دشمن اسرائیلی در آستانه ششمین ماه تجاوز به نوار غزه، با حمایت و همدستی آمریکا و دیگر کشورهای غربی و خیانت گسترده عربی، همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد. تجاوزات به نوار غزه، غرب و آمریکا را رسوا کرده است.

وی تصریح کرد: حجم جنایات رژیم صهیونیستی که آمریکا به طور مستقیم در آن دست دارد و غرب حامی آن است، فراتر از حد تصور بوده و تمام موارد ممنوعه را زیر پا گذاشته است.

رهبر انصارالله یمن اضافه کرد: رژیم صهیونیستی ۲ هزار ۷۳۵ کشتار در غزه انجام داده است. تمامی مردم غزه با فاجعه واقعی روبه‌رو هستند. آنچه در شمال غزه رخ می‌دهد، فراتر از فاجعه است؛ زیرا ساکنان این منطقه به خوردن برگ درختان و علوفه حیوانات روی آورده‌اند.

رهبر انصارالله، با بیان اینکه اسرائیل ساکنان شمال غزه را تشویق می‌کند تا از این منطقه کوچ کنند، ادامه داد: کسانی که از ساکنان شمال غزه، از خیابان‌هایی عبور می‌کنند که دشمن برای عبورشان تعیین کرده است، هدف حملات تانک‌ها و تک تیراندازها قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد از ساکنان غزه قادر نیستند گرسنگی خود را رفع کنند، خاطر نشان کرد: با وجود قتل و کشتاری که دشمن به راه انداخته است، ولی همچنان موفق نشده ساکنان نوار غزه را مجبور به کوچ کند و این مردم، اصرار دارند که در خانه‌هایشان باقی بمانند.

الحوثی با بیان اینکه دشمن موفق نشد نیروهای مقاومت را در نوار غزه از بین ببرد و اسرای خود را آزاد کند، تصریح کرد: مجاهدان به صورت بی‌سابقه‌ای از خود صبر و ایستادگی نشان داده‌اند و همچنان با شجاعت در حال مبارزه با دشمن هستند.