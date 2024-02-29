به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «گوستاو پترو»، ئیس جمهور کلمبیا در سخنانی انتقادی علیه ادامه جنگ در غزه تاکید کرد که قتل و کشتار بیش از ۱۰۰ فلسطینی در صف دریافت غذا در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی نسل‌کشی است و ما را به یاد هولوکاست می‌اندازد.

گوستاو پترو اظهار داشت که دنیا باید جلوی نتانیاهو را بگیرد و نسل‌کشی جاری در غزه را به رسمیت بشناسد.

ظهر امروز نیز خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که حمله‌های هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه طی بامداد و صبح امروز همچنان ادامه داشته است.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که انفجارهای گسترده بخش‌های جنوبی شهر خان یونس را واقع در جنوب نوار غزه به شدت لرزانده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که در جریان بمباران میدان النابلسی واقع در شمال نوار غزه ده‌ها شهید و زخمی برجای مانده‌اند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف منطقه صوفا را واقع در شمال شرق رفح در جنوب نوار غزه هدف حمله‌های خود قرار داد.

این در حالی است که اوضاع بهداشتی و انسانی ساکنان نوار غزه در سایه تداوم حمله‌های همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی علیه این باریکه و محاصره آن هر روز وخیم‌تر می‌شود.

منابع پزشکی اعلام کرده‌اند که فعالیت بیمارستان کمال عدوان در نوار غزه به دلیل تداوم حمله‌های رژیم صهیونیستی به صورت کامل متوقف شده است.

این منابع پزشکی تصریح کردند که به دنبال سو تغذیه و نبود مواد غذایی در این بیمارستان دست کم هفت کودک فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست یک جنگ جدید علیه ساکنان نوار غزه به نام جنگ گرسنگی راه انداخته‌اند.

وی افزود: تعداد شهروندان فلسطینی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند در حال افزایش است. کودکان فلسطینی بخش قابل توجهی از این شهدا را تشکیل می‌دهند.

این مسؤول فلسطینی اضافه کرد: کودکانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند در معرض مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.

وی بیان کرد: اشغالگران صهیونیست مانع فعالیت تمام نهادهای بشردوستانه و ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه می‌شوند. سیستم بهداشتی در شمال نوار غزه به ویژه بعد از توقف فعالیت بیمارستان کمال عدوان به صورت کامل فلج شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به صورت تعمدی و هدف مند مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌شود تا در مسیر نسل کشی ساکنان این منطقه حرکت کند.

همچنین وزارت بهداشت نوار غزه صبح امروز پنجشنبه جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌ها را در این باریکه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت نوار غزه تاکید کرد که آمار شهدای حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از عدد ۳۰ هزار تن فراتر رفته است.

اشرف القدره سخنگوی این وزارت خانه تصریح کرد: بعد از آنکه شب گذشته ۷۹ شهید فلسطینی که اکثر آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند تعداد شهدای حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه این باریکه از تاریخ هفت اکتبر تاکنون از رقم ۳۰ هزار تن فراتر رفت.