به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست یک جنگ جدید علیه ساکنان نوار غزه به نام جنگ گرسنگی راه انداخته اند.

وی افزود: تعداد شهروندان فلسطینی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند در حال افزایش است. کودکان فلسطینی بخش قابل توجهی از این شهدا را تشکیل می‌دهند.

این مسوول فلسطینی اضافه کرد: کودکانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند در معرض مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.

وی بیان کرد: اشغالگران صهیونیست مانع فعالیت تمام نهادهای بشردوستانه و ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه می‌شوند. سیستم بهداشتی در شمال نوار غزه به ویژه بعد از توقف فعالیت بیمارستان کمال عدوان به صورت کامل فلج شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به صورت تعمدی و هدف مند مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌شود تا در مسیر نسل کشی ساکنان این منطقه حرکت کند.