راه اندازی موتورجستجوی تصویری بر اساس آلگوریتم حافظه

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه برکلی که نتایج تحقیقات خود را در مجله Psychological Science منتشر کرده اند روشی را ارائه کردند که با استفاده از آن موتور جستجوی گوگل می تواند به همان روشی که مغز انسان اطلاعات را طبقه بندی می کند، دسته بندی کند.

در این خصوص تام گریفیتس، سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "حافظه ما برای لغات می تواند همانند یک شبکه عمل کند که در این شبکه هر گره یک واژه متفاوت را نشان می دهد و می تواند به پایانه های مشابه دیگر متصل شود. ما در این تحقیق قصد داشتیم بفهیم آیا روشی که مغز واژه ها را دسته بندی می کند مشابه همان روشی است که آلگوریتمهای گوگل وب سایتها را دسته بندی می کنند."

این دانشمندان با آزمایش PageRank (رتبه بندی صفحه) که آلگوریتم گوگل است نشان دادند که مدل انسانی طبقه بندی اطلاعات نسبت به موتورهای جستجو عملکرد و کارایی بهتری دارد.

براساس نتایج بررسیهایی که روی عملکرد رتبه بندی اطلاعات در حافظه انجام شده است، از نیمه سال آینده یک موتور جستجوی تصویری جدید راه اندازی خواهد شد.

یک محقق دانشگاه کانادایی اوتاوا به نام "کریس وود بک" در حال توسعه این موتور جستجوی عکس است. این آلگوریتم می تواند اولین تلاش موثر برای طبقه بندی و تشخیص محتویات چندرسانه ای باشد.

وود بک در این خصوص توضیح داد: "مغز انسان یک عملکرد بسیار موازی دارد و به همین علت می تواند به طور همزمان بسته های اطلاعاتی مختلف را طبقه بندی کند. از این مسئله می توان برای ساخت پردازشگرهای گرافیکی استفاده کرد. درحقیقت مغز می تواند اطلاعات دیداری را به روشی بسیار موثر پردازش کند."