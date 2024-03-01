به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، احمد احمدی‌صدر مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در گفت‌وگو با شهر، با اشاره به ثبت سردترین شب‌های سال اظهار کرد: نگرانی جدی درباره سلامتی بی‌خانمان‌ها و معتادان متجاهر در موقعیت خیابان وجود داشت. البته پس از اجرای طرح‌های ساماندهی، میزان بی‌خانمان‌ها نسبت به سنوات گذشته بسیار کاهش یافت. با این همه تعدادی از افراد متأسفانه در برخی آلونک‌ها در بعضی نقاط باقی‌مانده بودند.

وی با بیان اینکه تک‌تک افراد بی‌خانمان در شب‌های سرد زمستان خانواده ما محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را رها کرد، تصریح کرد: در همین راستا اکیپ‌های ما مشغول پیگیری و یافتن افراد کارتن‌خواب شدند. چرا که ظرفیت ساماندهی، بازپروری و ترک اعتیاد، اسکان، حتی فن‌آموزی و معرفی به بازار کار وجود دارد.

این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه بیش از ۴۰ گشت سیار به‌صورت منظم تمام مناطق ۲۲ گانه شهر را در شب‌های سرد زمستان مورد پوشش قرار داده بود، اضافه کرد: حتی مناطق خاص و دور از دید همه نیز برای پیدا کردن آلونک‌های افراد بی‌خانمان مورد بررسی و تفتیش قرار گرفته است.

احمدی‌صدر راهکار اساسی درمان پدیده کارتن‌خوابی را حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت‌ها به تهران عنوان کرد و اظهار داشت: هم‌چنین ساماندهی فضاهای بی‌دفاع شهری که مورد استفاده معتادان متجاهر قرار می‌گیرد، ضروری است. مثلاً مسیر رود دره کن، باید به یک تفرجگاه و اکوپارک تبدیل شود. مادامی که نقاط بی‌دفاع شهری وجود دارد، احتمال حضور معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها نیز وجود دارد.

وی رسیدگی به موضوع معیشت و مشکلات اقتصادی را دیگر ضلع اساسی مقابله با پدیده کارتن‌خوابی دانست و گفت: به گشت‌های ویژه دستور داده شده که نقاط دور از دسترس و مناطقی که از چشمان پلیس هم پنهان مانده در شب‌های سرد سال مورد بررسی قرار گیرد. اوضاع البته نسبت به دو سال گذشته بسیار بهتر شده اما حضور حتی یک کارتن‌خواب نیز برای ما آزاردهنده است.

مدیرعامل سازمان مشارکت‌ها و خدمات اجتماعی به تدبیر شهردار تهران برای ساماندهی تمام معتادان متجاهر در شهر اشاره کرد و افزود: گشت‌های «حامی‌شهر» به این منظور در شب‌های سرد سال مشغول فعالیت هستند. البته تعداد کارتن‌خواب‌ها و معتادان متجاهر در موقعیت خیابان اصلاً قابل مقایسه با حتی چند ماه گذشته هم نیست. پیمایش‌های میدانی و رصد مناطق مختلف شهر نشان از کاهش قابل توجه آنها است.

احمدی صدر با یادآوری اینکه گرمخانه‌های شهرداری تهران برای اسکان بی‌خانمان‌ها در شب‌های سرد سال آماده بهره‌برداری است، افزود: بیش از ۳۰ درصد ظرفیت گرمخانه‌های ما امروز خالی است. عمده دلیل این موضوع ساماندهی معتادان متجاهر در مراکز یاورشهر است. بنابراین گرمخانه‌ها عمدتاً به افراد بی‌خانمان اختصاص یافته است.

وی به فعالیت بیش از ۳۰ مددسرای سیار در سطح شهر برای پذیرایی از افراد بی‌خانمانی که مایل به استفاده از ظرفیت گرمخانه‌ها به هر دلیلی نیستند، اشاره و خاطرنشان ساخت: امیدواریم به زودی شاهد روزهایی باشیم که هیچ بی‌خانمان یا بی‌سرپناهی سطح شهر تهران وجود نداشته باشد.