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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۴۸

منطقه صربسکا: همیشه حامی روسیه خواهیم بود

منطقه صربسکا: همیشه حامی روسیه خواهیم بود

رییس منطقه صربسکا گفت مردم این منطقه و روسیه به واسطه اشتراکات فراوان با هم پیوند خورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رییس منطقه صربسکا گفت مردم این منطقه در هر شرایطی در کنار روسیه خواهند بود.

میلوراد دودیک، رییس منطقه صرب نشین بوسنی و هرزگوین در مصاحبه ای تاس گفت: مردم صربستان بدون توجه به رویدادهای جاری یا موقعیت غرب، همیشه در کنار روس ها خواهند بود.

رئیس منطقه صربسکا گفت: مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد، صرب‌ها در کنار روس‌ها خواهند بود. این چیزی است که آنها را (غرب) دیوانه می‌کند. به همین دلیل است که آنها فکر می‌کنند که صرب‌ها باید مجازات شوند.

دودیک ادامه داد روسیه حتی ممکن است اشتباه کند، کاری را انجام دهد که کاملاً درست نیست، اما صرب ها در کنار این کشور خواهند بود.

به گفته این سیاستمدار صرب، روسیه وصربسکا به دلیل اصول سیاسی یکسان، عشق به سرزمین مادری خود، میهن پرستی و آزادی خواهی با یکدیگر پیوند خورده اند.

دودیک درباره جنگ اوکراین گفت: ما هر دو آموخته ایم که هیچ مردمی بدون داشتن یک کشور قدرتمند نمی توانند آزاد باشند. وی افزود که مسائل زیادی موجب اتحاد دو طرف شده اند.

کد مطلب 6042850

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