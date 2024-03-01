گلرو پیشتاز انتخابات در حوزه انتخابیه سمنان، سرخه و مهدیشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از شمارش بخشی از آرا نتایج اولیه نشان می‌دهد که در حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه عباس گلرو تا این لحظه پیشتاز است اما این شمارش قطعی نیست.

۱۳۹ هزار و ۹۵۸ نفر از واجدان حق رأی در حوزه انتخابیه اصلی شهرستان سمنان، حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه فرعی مهدیشهر و بیش از ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر در حوزه فرعی شهرستان سرخه هستند.

مجموع واجدان شرایط در این حوزه انتخابیه حدود ۱۹۰ هزار نفر است.

هنوز میزان مشارکت در این حوزه انتخابیه مشخص نشده است.

استان سمنان بیش از ۵۳۴ هزار واجد شرایط رأی دادن دارد.