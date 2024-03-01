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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۲۱

نتایج غیر قطعی تا این لحظه؛

گلرو پیشتاز انتخابات در حوزه انتخابیه سمنان، سرخه و مهدیشهر است

گلرو پیشتاز انتخابات در حوزه انتخابیه سمنان، سرخه و مهدیشهر است

سمنان- بعد از شمارش اولیه بخشی از آراء و در نتایجی غیر رسمی عباس گلرو در حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه پیشتاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از شمارش بخشی از آرا نتایج اولیه نشان می‌دهد که در حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه عباس گلرو تا این لحظه پیشتاز است اما این شمارش قطعی نیست.

۱۳۹ هزار و ۹۵۸ نفر از واجدان حق رأی در حوزه انتخابیه اصلی شهرستان سمنان، حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه فرعی مهدیشهر و بیش از ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر در حوزه فرعی شهرستان سرخه هستند.

مجموع واجدان شرایط در این حوزه انتخابیه حدود ۱۹۰ هزار نفر است.

هنوز میزان مشارکت در این حوزه انتخابیه مشخص نشده است.

استان سمنان بیش از ۵۳۴ هزار واجد شرایط رأی دادن دارد.

کد مطلب 6043321

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    نظرات

    • حسین نداف IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جناب گلرو دوره اول من به شما رای دادم ولی متاسفانه شما هیچ کاری برای شهر من نکردید خواهشا این دوره برای این شهر مظلوم یه کاری بکنید مخصوصأ برای پارک جنگلی یا پارک سوکان ایا برای ما که شهروند سمنانیم خجالت اور نیست این همه زوار یا مسافر میاید پله ندارد که ادم از خیابان به داخل پارک بیاید خواهشأ کاری

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