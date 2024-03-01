تجدید میثاق آذری ها با انقلاب/همه آمده بودند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سکینه اسمی، در حالی که از ساعت هشت صبح، رأی‌گیری در شعب اخذ رأی شروع شده است، اما باز هم برخی از شهروندان در برخی مناطق آذربایجان غربی از جمله ارومیه، مهاباد در ساعات پایانی برای مشارکت در انتخابات مراجعه کرده اند و ازدحام در برخی از شعبات قابل توجه به نظر می‌رسد.

با وجود تمدید سه باره این دوره از انتخابات، اما شعبات تا آخرین لحظه مملو از حضور مردمی بود که ضمن مشت محکم بر دهان یاوه گویان، برگ زرین دیگری بر تاریخ قطور انقلاب اسلامی در این دیار رقم زدند.

حضور پرشور مردم ارومیه، مهاباد و برخی شهرهای استان در پای صندوق‌های رأی همچنان ادامه دارد، هر چند برخی از افراد مشغله‌های کاری و حتی مسافرت را دلیل مراجعه دیرهنگام به شعب اخذ رأی بیان می‌کنند، اما مسئولان آذربایجان غربی اعلام کردند تا زمانی که حتی یک نفر برای رأی دادن به شعب مراجعه کند باید رأی گیری از وی انجام شود.

مردمان این دیار اعم از هر قوم و نژاد کنار هم ایستادند و دوشادوش هم با یکدلی برای اقتدار وطن پای صندوق‌های رأی حاضر شدند؛ نه فریب خوردند و نه اجازه دادند نقشه‌های بدخواهان این کشور به سرانجام برسد.

حضور پرشور در انتخابات عامل مهم خنثی شدن توطئه دشمنان است

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه حضور مردمی در انتخابات امروز از جهات زیادی به ویژه در حوزه بین الملل دارای اهمیت و حساسیت خاصی بود، گفت: حضور پرشور در انتخابات عامل مهم خنثی شدن توطئه دشمنان است.

محمدصادق معتمدیان جمعه شب پس از بازدید از محل فرمانداری ارومیه در جمع مدیران ستاد انتخابات شهرستانی مرکز آذربایجان غربی اظهار کرد: اقتدار و امنیت ما از همین صندوق‌های رأی بوده و با توجه به اینکه تمام شبکه‌های معاند تلاش دارند که به مسائل قومی و مذهبی دامن بزنند، با وجود همه مسائل و مشکلات که داریم باید در جهت مشارکت حداکثری تلاش کنیم و اقدامات دشمنان فقط با حضور بالا در پای صندوق‌های رأی خنثی خواهد شد.

وی با تاکید بر مطالعه روند انتخاباتی اضافه کرد: تمامی جوانب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتخابات باید بررسی و سهم هر کدام در میدان انتخابات مشخص و تدوین شود.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: انتخابات حول چهار رکن مهم امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت استوار است که هر کدام فلسفه وجودی خود را دارد.

وحدت ملی و اقتدار ملی کلید واژه‌های تعریفی در فرمایشات مقام معظم رهبری است

وی گفت: وحدت ملی و اقتدار ملی کلید واژه‌های تعریفی در فرمایشات مقام معظم رهبری است که در نهایت منجر به انسجام مردم و آحاد مختلف مردمی می‌شود و از این رو تکلیف در انتخابات و حضور گسترده در راستای انسجام و نمایش ملی مشخص است.

ملت ایران با حضور گسترده در انتخابات ۱۱ اسفند به دنیا ثابت کرد با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز دلسوز کشور، نظام و انقلاب خود هستند و به پشتیبانی از آن می‌پردازند.

همچنین حضور همه سلایق در انتخابات پاسخی شفاف به بدخواهان و معاندان انقلاب داد و این مهم را ثابت کرد در انتخابات ایران، از تمامی طیف‌ها و سلایق کاندیدا وجود دارد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت هشت صبح امروز، جمعه ۱۱ اسفند همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

در این انتخابات ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رأی دادن هستند؛ متولدین ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ و قبل از آن می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.