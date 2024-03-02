«سنگدوینی »و«امانزاده » پیروز عرصه انتخابیه گرگان و آق قلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا رمضانعلی سنگدوینی با ۵۳ هزار رأی و عبدالغفور امانزاده با ۵۱ هزار رأی منتخب مردم شدند.

آقایان سنگدوینی و امانزاده با کسب حد نصاب بیشتر از ۲۰ درصد آرای حوزه انتخابیه به عنوان منتخب مردم مرکز استان در مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

بنا به اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، استان گلستان جزو ۵ استان پیشرو در مشارکت بوده است.

در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک میلیون و۴۳۳ هزار و ۳۲۹ نفر در استان واجد شرایط رأی بودند که از این تعداد بیش از ۷۹ هزار نفر رأی اولی هستند.

استان گلستان با ۶ حوزه انتخابیه، هفت نماینده در مجلس دارد که دو نفر از حوزه گرگان و آق قلا، یک نفر از علی آبادکتول، یک نفر از حوزه رامیان و آزادشهر، یک نفر از کردکوی، بندرترکمن، گمیشان و بندرگز، یک نفر از گنبدکاووس و یک نفر از حوزه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.