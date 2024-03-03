«لوتریا» بهترین فیلم جشنواره یوتا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «لوتریا» به کارگردانی علی عطشانی شب گذشته ۱۲ اسفند ماه در آیین اختتامیه بیست و سومین دوره جشنواره فیلم (ZIFF) جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

جشنواره فیلم زیون اینساید یکی از ۱۰ جشنواره سینمایی برتر کشور آمریکاست و همه‌ ساله ۲۶ فوریه تا ۲ مارس در SCERA Center شهر اورم ایالت یوتا برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم زیون اینساید که در سال ۲۰۰۱ تأسیس و در سال ۲۰۲۲ با نام و تمرکزی جدید طراحی شد، اولین ارایه کننده داستان‌های سینمایی از فیلمسازان مستقل در سراسر جهان است. بیست و سومین دوره ZIFF سالانه در کنار کوه‌های Wasatch یوتا، از ۲۶ فوریه تا ۲ مارس ۲۰۲۴ برگزار می‌شود.

جشنواره ZIFF مخاطبان پیچیده و متنوعی از تماشاگران سینما، رهبران صنعت فیلم، منتقدان سینما، دانشجویان سینما، رهبری دولتی و حامیان مالی را گرد هم می‌آورد و استانداردهای برنامه‌نویسی قدیمی که بیش از ۲ دهه پیش ایجاد شده بودند، در سازمان جدید ادامه خواهند یافت.

جشنواره ZIFF رویدادی است که مجموعه‌ای از فیلم‌های بلند، مستند، نمایش‌های ویژه، فیلم‌های کوتاه، نماهنگ‌ها، مسابقات فیلمنامه، جدول‌خوانی، پانل‌های صنعتی ارزشمند و ارایه‌کنندگان اصلی را به نمایش می‌گذارد.

فیلم سینمایی «لوتریا» که سال گذشته در کشور مکزیک ساخته شده است، تاکنون بیش از ۱۰ جایزه در بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی جشنواره‌های مختلف بین‌المللی کسب کرده و در فستیوال‌های متعدد جهانی حضور داشته است. جشنواره یوتا سی و نهمین حضور بین‌المللی این فیلم بود.

فیلمنامه «لوتریا» بر اساس یک داستان واقعی و نوشته علی عطشانی و محمودرضا ثانی است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی عطشانی و محمودرضا ثانی، تهیه‌کنندگان: مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا و کسری درودیان همایونی، دستیار اول کارگردان: هومن سپنتامهر، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، فیلمبردار: میگل سالیناس، صدابردار: آلن کابالرو، دستیار صدابردار: امانول جارامیو، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، دستیار چهره‌پرداز: آنا کارن آلوارز، دیوید چاوز، گریس سالیناس، گروه کارگردانی: اوریل لاگونا، حمیدرضا میمندی، علی محمودی، تهیه کننده ایران: احسان ولی پورزند، پریسا زهتابیان، تولید ایران: سعید دلاوری، طراح لباس: بیتا عطشانی، دستیار طراح لباس: الناز باقری، ملیکا سادات اسماعیلی، موسیقی: پوریا حیدری، صداگذاری و میکس: نادر بادامچی، بخش فنی: آلبرتو پالاسیوس، کریستوفرلوپز، کریستوفر سالیناس، جاناتان لوی، عکاس: آلکس گنزالس، منشی صحنه: فریدا آیالا، مدیر تولید: موریسیو مورالس، امور بین‌الملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، طراح هنری: مجری طرح: بیتافیلم تهران، سیدعلی اسماعیلی، حسین بلاش، تهیه شده در: امریکن برایت لایت فیلم پروداکشنز، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای بیتا فیلم تهران: مریم قربانی‌نیا.