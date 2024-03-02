به کارگیری ۲ هواپیما در ایام نوروز برای امداد هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، شصتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور نمایندگان سازمان‌های مرتبط با سفرهای نوروزی در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی در حال برگزاری است.

در این نشست جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: از اول اسفند نظارت بر مراکزی مانند رستوران‌ها انجام شده است. اورژانس در حوزه درمان هم در بیمارستان‌ها و مهم سایر مراکز فعال است. در حوزه فوریت‌ها نیز در بیش از ۵۳ پایگاه هوایی خدمات ارائه خواهد شد. در ایام نوروز و در شهرهای کوچک با مشکل نبود پزشک مواجه هستیم در این باره امداد هوایی به کار گرفته شده است.

وی گفت: دو هواپیما یکی در هرمزگان و یکی در تهران مستقر است تا بتواند خدمات رسانی کند. چالش ما پوشش خدمات دهی در شب است با این هواپیماها در جزایری مانند ابوموسی حتی در زاهدان و مسیرهای طولانی می‌توان خدمات داد.

وی ادامه داد: در حوزه اقدامات درمانی نیز سامانه ۱۹۰ وجود دارد که همه شکایت‌های حوزه سلامت را پیگیری می‌کند.